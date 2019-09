Zbrali zgodbe o soteški žagi

28.9.2019 | 13:00

Avtorji, ki so sodelovali pri nastajanju publikacije.

Takole žago danes vidijo najmlajši Soteščani.

Soteska - Potem ko so lani člani študijskega krožka Moj kraj pod vodstvom mentorice Blanke Rončelj Novak izdali knjižico Soteska na Dolenjskem, v katero so zapisali zanimive zgodbe o življenju Soteščanov, so letos poskrbeli za njeno nadaljevanje. Zbrali so različne pripovedi vaščanov o delu in prigodah na soteški žagi, ki so jih prepletli z njeno bogato zgodovino in razvojem.

Že lani so od ljudi dobili veliko pohval za izdajo publikacije, ki je imela podnaslov Vaščani so povedali. To jim je dalo še dodatni motiv, za drugi del pa so kolebali med tem, ali naj se lotijo raziskovanja soteškega gradu ali žage. »Z obema je povezanih ogromno zgodb, imata pa tudi bogato zgodovino. Na koncu smo se odločili, da poskušamo zbrati pripovedi, zanimivosti in drugo, ki se nanašajo na žago,« pravi Rončelj Novakova.

Žaga v Soteski je bila pred desetletji zelo pomembna za kraj. Mnogi vaščani so se preživljali tako, da so hodili tja delat. Tudi veliko otrok je bilo tam, saj so prišli po žaganje. Žaga je leta 1977 pogorela do tal, nato pa so na njenem mestu postavili novo.

V knjižici je najprej predstavljena zgodovina soteškega žagarstva, v nadaljevanju pa sledijo številna pripovedovanja in zgodbe starejših ljudi o delu in spominih ter prigodah na žagi. »Želeli smo, da te zgodbe ne bodo šle kar tako v pozabo. Mnoge med njimi so zelo zanimive. Kot lahko preberemo, je bilo delo na žagi naporno, ljudje so z veseljem delali, vmes pa so za popestritev dneva tudi kakšno ušpičili,« še dodaja Rončelj Novakova.

Publikacijo so včeraj predstavili v Hudičevem turnu v Soteski. Nastala je v okviru študijskega krožka Moj kraj, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija