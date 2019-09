V nesreči se je poškodoval motorist

28.9.2019 | 19:00

Novo mesto - Čeprav se motoristična sezona počasi končuje in današnje vreme ni bilo najbolj prijetno za vožnjo z motorjem moramo žal poročati o novi prometni nesreči z udeležbo motorista, ki pa se na srečo ni končala tragično.

Ob 12.04 sta v ulici Stari Ljuben v Uršnih Selih, občina Novo mesto, trčila motorno kolo in osebno vozilo. V nesreči se je poškodoval motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila.

Ob 11.23 je na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod—Bič proti Ljubljani v občini Trebnje voznik z osebnim vozilom zapeljal z vozišča in obstal na odbojni ograji. Poškodovanih ni bilo.