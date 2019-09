Na Hudem gorele bale sena

29.9.2019 | 07:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 22.20 so v naselju Hudo v občini Novo mesto na prostem gorele bale sena. Ogenj je zajel okoli 125 kubičnih metrov bal sena. Požar so pogasili poklicni gasilci iz GRC Novo mesto in prostovoljni gasilci iz PGD Kamence ter Šmihel pri Novem mestu ter ločili ostale bale od požarišča. S sanacijo požarišča bodo gasilci nadaljevali še danes. Na gasilski straži so ostali gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Z avtoceste in v obcestno ogrado

Včeraj ob 17.12 je na avtocestnem odseku Smednik - Drnovo pri počivališču Zaloke v občini Krško osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zaletelo v obcestno ogrado. Poškodovana je ena oseba. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci Nujne medicinske pomoči Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Splošne bolnišnice Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Razlilo se je motorno olje

Včeraj zvečer ob 18.50 je bilo na cesti Trebnje—Grmada v občini Trebnje razlito motorno olje. Gasilci PGD Trebnje in delavec Komunale Trebnje so cesto na dolžini okoli 150 metrov posuli z absorbentom.

Kdaj danes v Krškem ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško Istrabenz med 6.30 in 7.30 in med 12.30 in 13. uro, na območju transformatorske postaje Industrijska cona Krško med 8.30 in 10.30 in na območju transformatorske postaje Kovinarska med 11, uro in 12.30.

L. M.