V Novem mestu ostajajo vsaj tri pošte

29.9.2019 | 08:00

Mirnopeška pošta je do zdaj domovala v stavbi, kjer so tudi prostori domače občine, v prihdonje bo pri KZ Trebnje. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto, Mirna Peč - Ob govoricah, da bo Pošta Slovenija zaprla poštno poslovalnico v Bršljinu v BTC v Novem mestu, smo se pozanimali pri direktorju celjske poslovne enote Cvetku Sršenu.

»Drži, v načrtu je zaprtje zaradi neizpolnjevanja raznih kriterijev, predvsem pa je tu obisk premajhen, posledično gre za upad prometa. V Novem mestu bodo ostale vsaj tri pošte: v centru mesta, na Cikavi in na Drski,« pove Sršen.

Veliko poštnih poslovalnic je bilo v zadnjem času ukinjenih, a kot pravi sogovornik, so se povsod trudili, da so jih nadomestili s pogodbenimi poštami, saj jim ni vseeno, ali ljudje ostanejo brez poštnih storitev. Zato se gredo vedno najprej pogovarjati z lokalno skupnostjo, z županom, in iščejo primerne rešitve.

V torek ukinitev pošte v Mirni Peči, po novem pri KZ Krka

Tako v Mirni Peči v torek, torej s 1. oktobrom ukinjajo svojo pošto, ki se je preoblikovala v pogodbeno in bo po novem nasproti farne cerkve, pri KZ Trebnje. Za zadrugo bo to dopolnilna dejavnost, za ljudi pa se ne spremeni nič. Podobno spremembo načrtujejo v kratkem tudi v Dolenjskih Toplicah, kjer sledi preoblikovanje podružnice v pogodbeno pošto.

»Svetovni in evropski trend gre v smer, da je število obiskovalcev in opravljenih transakcij neposredno s fizičnimi osebami v poštah vedno manjše. Včasih nas je reševal plačilni promet, danes je že vse na trajnikih. Navade uporabnikov poštnih storitev so se res zelo spremenile, prišlo je do liberalizacije trga poštnih storitev in prilagajati se moramo spremenjenim okoliščinam, saj smo gospodarska družba. S profitnimi dejavnostmi pokrivamo neprofitne, a če smo nerentabilni, je logičen ukrep zapiranje poslovalnic - pa ne le na podeželju, kot je v javnosti pogosto slišati očitek, ukinjamo tudi mestne pošte,« pove Cvetko Sršen. A kljub vsemu jih veseli, da je po anketi zunanje agencije kar 85 odstotkov ljudi zadovoljnih s pogodbenimi poštami, kjer je mogoče opraviti 90 odstotkov vseh poštnih storitev.

Na Pošti Slovenija ocenjujejo, da je bilo odprtje pretovorne pošte na Cikavi leta 2016 prava odločitev, objekt je funkcionalen, a se nakazuje tudi prostorska stiska, »zato se že malo oziramo naokrog. Če bo trend blagovne kosovne logistike kot doslej, bomo morali poiskati še kako dodatno lokacijo. Na to bo vplival tudi nakup Intereurope, do katere verjetno pride do konca leta. Raste internetna prodaja, ki je enormna, in danes ni trgovca, ki ne bi imel spletne prodaje. Trudimo se čim večji del internetne pogače preusmeriti k nam, a pošiljatelj izbira logistiko,« pravi Cvetko Sršen, ki z veseljem pove, da so lani prenesli skoraj 11 milijonov paketov, kar je zelo veliko.

L. Markelj