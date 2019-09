Najprej debata o razvoju turizma, nato večer penin

29.9.2019 | 09:30

Na večeru penin je sodelovala tudi Kmetija Karlovček.

Članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev so v HŽD pridno pekle dobrote, s katerimi so postregle obiskovalce večera penin v Šmarjeti.

Voditeljica okrogle mize (druga z leve) je v živahnem pogovoru izzvala sogovornike: Darinko Bobnar, in Marjana Hribarja, ter udeležence.

Godba na pihala Šmarješke Toplice

Šmarjeta - Ob nedavnem svetovnem dnevu turizma (27. september) je novoustanovljeni Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice v sodelovanju z Občino Šmarješke Toplice povabil na večer penin pri občinski stavbi. Predstavila sta se dva znana dolenska vinarja: Vinarstvo Cvelbar s Trške Gore in Kmetija Karlovček iz šentjernejske občine.

Občani pa niso le okušali izvrstne penine, ampak so si zraven lahko postregli tudi z dobrotami Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, k prijetnemu razpoloženju pa je pripomogla še Godba na igrala Šmarješke Toplice.

A pred zabavo so zbrani razmišljali in debatirali o možnostih razvoja turizma v šmarješki občini. Na debati so sodelovali v.d. direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice Darinka Bobnar, župan Občine Podčetrtek Peter Misja ter župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar. Sodelovali so tudi lokalni ponudniki turističnih in drugih storitev, ki si želijo več povezovanja, prepoznavnosti in tudi trženja ter kakega zaslužka s stvarmi, s katerimi se pridno ukvarjajo. Pa naj bodo to rokodelci, kmetje, vinogradniki, društva…. Podali so tudi nekaj zanimivih predlogov.

Res, da je šmarješka občina znana predvsem zaradi izvirov termalne vode in po zdraviliškem turizmu in je že dolga desetletja pomembna destinacija na slovenskem turističnem zemljevidu - okrogle mize se je udeležila tudi vodja šmarjeških Term Katja Mikec - a ima tudi druge bogate naravne lepote in kulturno dediščino, kar velja bolje izkoristiti.

Občina je po besedah župana Marjana Hribarja zato v začetku septembra ustanovila javni zavod, ki bo bdel nad vsemi tremi področji: poleg turizma še nad kulturo in športom. »Verjamem, da bo šmarješka občina našla svojo pot sobivanja s termalnim turizmom. Slovenski turizem potrebuje posebne, drugačne produkte in doživetja, za kar bomo pri nas poskrbeli. Turizem je najhitreje rastoča gospodarska panoga,« je dejal Hribar.

Pritrdil mu je tudi župan občine Olimje Peter Misja, ki je tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije. Predstavil je nekatere dobre prakse iz svoje občine, ki se je pod njegovim vodstvom zelo razvila, ter poudaril, da v šmarješki občini vidi veliko potencialov za razvoj turizma.

Darinka Bobnar

V.d. direktorica novega zavoda Darinka Bobnar je optimistična glede zavoda, ki je na začetku poti in ima veliko izzivov. »Naš ključni cilj je povezovanje vseh subjektov, deležnikov, društev in sploh zainteresiranih, da združimo vse znanje, možnosti, produkte, storitve in jih zapakiramo, promoviramo, stržimo in tudi prodamo. Verjamem, da bomo imeli na koncu vsi nekaj od tega,« pravi in pri produktih ne misli le na gastronomske, saj vidi potencial šmarješke občine tudi v čudoviti, zeleni naravi.

Besedilo in foto: L. Markelj

