En avtomobil za brezplačen prevoz starejših premalo

29.9.2019 | 14:45

Župan Ivan Molan z uporabnikom storitve projekta Sopotniki in koordinatorko projekta Sopotniki Brežice Bredo Špacapan

Brežice - Vedno večje število uporabnikov projekta Sopotniki – brezplačnih prevozov za starejše občane – je dokaz, da je bila odločitev Občine Brežice za podporo tega projekta pravilna. Trenutno 16 prostovoljk in prostovoljcev prevaža po opravkih več kot dvesto posameznih uporabnikov. Občina Brežice je za namen brezplačnih prevozov kupila nov avtomobil, zaradi povečanega povpraševanja po prevozih pa že razmišlja o nakupu dodatnega avtomobila.

Direktorica občinske uprave Gordana Radanovič z uporabnikom projekta Sopotniki.

Konec tedna sta se kot voznika prostovoljca preizkusila župan Občine Brežice Ivan Molan in direktorica občinske uprave Gordana Radanovič. Uporabnika prevozov sta jima zaupala, kako pomemben je projekt za izboljšanje mobilnosti in tudi dostopnosti do različnih storitev ter posledično izboljšanje življenja za starejše občane, ki sicer nimajo možnosti lastnega prevoza. Po besedah koordinatorke projekta Sopotniki v brežiški občini Brede Špacapan je velika večina vseh opravljenih prevozov namenjenih obisku zdravnika.

Zavod Sopotnik ob tej priložnosti v vrste prostovoljcev voznikov vabi vse, ki si želite pomagati, ki radi vozite in spoznavate nove ljudi ter kraje. Naloga prostovoljcev in prostovoljk je po dnevnem razporedu opraviti vnaprej rezervirane prevoze. Bodoči prostovoljci lahko za informacije pokličejo na številko 041 744 947 ali preprosto vnesejo svoje podatke v spletni obrazec http://www.sopotniki.org/prijava.php.

L. M., foto: Občina Brežice