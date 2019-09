V Črnomlju razglasili miss Slovenije

29.9.2019 | 08:45

Uradno najlepše Slovenke: Lucija Lampret, Leja Kovač, Tinkara Smolar, Špela Alič in Leja Plut. (Foto: Miss Slovenije za Miss World)

Novo mesto - Sinoči so v Črnomlju razglasili miss Slovenije 2019. Lanska zmagovalka Lara Kalanj je krono predala Tržičanki Špeli Alič, prva spremljevalka je Tinkara Smolar iz Zgornje Polskave, druga spremljevalka pa Leja Plut, tako rekoč domačinka, Belokranjka iz Ručetne vasi.

Za miss osebnosti so v Kulturnem domu Črnomelj razglasili Lucijo Lampret z Vira pri Domžalah, ambasadorka More Than Beauty je postala Špela Šolaja iz Ribnice, miss Slovenskih novic pa je Leja Kovač s Petelinjeka pri Novem mestu.

Špela Alič bo Slovenijo zastopala na svetovnem izboru, ki bo 14. decembra v Londonu.

I. V.