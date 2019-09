Ladijski obod - atribut Resslovega leta 2020 je že znan

29.9.2019 | 17:00

David Bregar, avtor Resslove makete.

Maketo so predstavili ob letošnjem Jernejevem.

Šentjernej - Prihodnje leto bo minilo dvesto let, odkar je izumitelj ladijskega vijaka Josef Ressel delal prve poskuse na reki Krki. Občina Šentjernej namerava leto 2020 zato razglasiti za Resslovo leto, po izumitelju bo poimenovala nov most v Mršeči vasi, Društvo Gallus Bartholomaeus iz Šentjerneja ima kup idej, kako obuditi spomin na tiste čase in velikega človeka.

V Šentjerneju pa so že prišli do Resslovega ladijskega oboda, ki je delo mladega domačin Davida Bregarja, študenta industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Gre za instalacijo oz. konstrukcijo materialov, lesa in ladijske vrvi, ki sta tesno povezana z Resslovimi izumi, njegovim delom in življenjem. Maketa je nastala v sklopu delavnic Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, oddelku za unikatno in industrijsko oblikovanje, kjer iščejo potenciale in talente bodočih študentov. Je rezultat dela nezavednega delovanja Resslove inovativnosti, kot vir navdiha mladim oblikovalcem. V konstrukciji Resslovega ladijskega oboda je uporabljeno razumevanje gradnje, ekonomika gradnje, strategija izdelovanja in konstrukcijska logika. Poudarjene so funkcije, lastnosti in uporabnost materialov, kot sta trdnost konstrukcijske zasnove, upogljivost in sposobnost medsebojne povezave.

Bregarjeva Resslova konstrukcija je bila na fakulteti izbrana in pohvaljena kot izstopajoča, v prihajajočem Resslovem letu pa jo bodo v Šentjerneju uporabili za promocijske namene. Občanom so jo že predstavili ob nedavnem občinskem prazniku Jernejevo.

L. Markelj, foto: osebni arhiv