Dve desetletji trebanjskega doma starejših občanov

29.9.2019 | 11:15

Skupinska fotografija s prvim dvema stanovalcema doma, Sonjo Špehar in Ivanom Smukom.

Dosedanja direktorica DSO Trebnje Mateja Ribič

Prva direktorica trebanjskega doma starejših občanov Majda Ivanov

DSO Trebnje letos praznuje 20-letnico delovanja. Pred dnevi so ob tej priložnosti pripravili slovesnost.

Trebnje - Prvega septembra leta 1999 je Dom starejših občanov (DSO) Trebnje prvič odprl vrata svojim stanovalcem. Sprva je bilo v njem 136 postelj, danes pa jih imajo z enoto v Šmarjeti 217. Pred dnevi so pripravili slovesnost, s katero so obeležili dve desetletji delovanja doma, ob tej priložnosti pa so izdali tudi zbornik, ki prikazuje pestro življenje v njem.

»Skozi vsa ta leta se zaposleni trudimo stanovalcem približati njihov dom. Zavedamo se, da jim ga ne moremo nadomestiti, naredimo pa vse, da se v njih prebudijo občutki, kot so jih doživljaji doma, med svojimi domačimi ter prijatelji. To dosegamo z vlaganjem v odnose ter izvajanjem aktivnosti, ki stanovalce spodbujajo, da v domu živijo in občutijo pravo življenje. Življenje, ki jih spominja na njihov domači dom,« je povedala direktorica doma Mateja Ribič. Leta 2016 so v akciji medijske hiše Delo prejeli tudi priznanje Najtoplejši dom starejših.

Temelje, ki so bili osnova za nadaljnji razvoj doma, je postavila Majda Ivanov, prva direktorica in sedanja predsednica sveta DSO Trebnje. Njeno vodilo je bilo vedno zadovoljstvo stanovalcev in kakovostno opravljena storitev, česar se držijo še danes. Ivanova je tudi na kratko osvetlila, kakšni so bili začetki, obenem pa se je ob tej priložnosti zahvalila vsem zaposlenim. »Čeprav smo bili včasih v domu dan in noč, smo delali z velikim entuziazmom in veseljem.« Razvili so veliko dodatnih programov in dejavnosti, vse z namenom, da bi se stanovalci v domu dobro počutili.

Pomemben mejnik je bilo leto 2003, ko so svojo dejavnost razširili z izvajanjem storitve pomoč družini na domu. »Pričelo se je z desetimi uporabniki ter dvema zaposlenima, v letu 2009 je bilo uporabnikov že 69 ter sedem zaposlenih, danes pa imamo 120 uporabnikov ter dvanajst zaposlenih socialnih oskrbovalk,« je dejala dosedanja direktorica doma.

Leta 2008 so v naši neposredni bližini doma zgradili tudi oskrbovana stanovanja. Skupaj jih je 45, uporabnikom pa nudijo celodnevno pomoč na daljavo preko osebnega telefonskega alarma, poleg tega pa vsem, ki so do tega upravičeni ter izrazijo željo, nudimo tudi storitve pomoči družini na domu, je še dodala Ribičeva.

Začetkov se zelo dobro spominja tudi Ivan Smuk, prvi obiskovalec DSO Trebnje. Kot je povedal, se zelo dobro počuti, saj vsi zanj lepo skrbijo. Podobnega mnenja je tudi Ana Miklavčič, ki se je pred nekaj dnevi iz enote Šmarjeta preselila v Trebnje. »Tukaj je več prostora, vsi so zelo prijazni. Hrana je zelo dobra, celo preveč jo je zame. Pred sabo vidim zelenje, sonce, skratka zelo dobro se tukaj počutim,« je povedala, ko smo jo obiskali v njeni sobi v drugem nadstropju doma.

Slovesnosti ob jubileju se je udeležil tudi domači župan Alojzij Kastelic, ki je čestital vodstvu za dvajset let uspešnega dela. V teh letih se je povprečna starost stanovalcev povišala z 79 na 84 let. »Pri ženskah se je ta številka povečala za štiri leta, in sicer z 81 na 85 let, pri moških pa kar za osem let, z 72 na 80 let. Spremenila se je tudi sama struktura med spoloma, saj je bilo leta 1999 20 odst. moških, danes pa jih je že skoraj 30 odst.,« je s številkami postregla Ribičeva in dodala, da je v zadnjem obdobju vse več vlog za sprejem v dom oseb z demenco.

Besedilo in fotografije: R. N.

