Zobozdravnica na grmski šoli spet po novem letu

29.9.2019 | 18:35

Skrb za zobe je nujna že od malih nog. (Ilustrativna fotografija)

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca je nedavno poklicala bralka Marija iz Novega mesta in povedala, da njena otroka obiskujeta OŠ Grm, kjer so bili med drugim zelo zadovoljni s tamkajšnjo zobozdravnico.

»Bila je res neverjetna z otroki, vsi so jo imeli radi. Sedaj smo izvedeli, da se je upokojila. Zanima me, kdo jo bo nadomestil?«

V Dolenjskem listu smo v začetku avgusta že poročali, da so novomeški občinski svetniki pred poletjem potrdili dve nadomestni koncesiji. Poleg zobozdravnice Miroslave Maras Pogačar iz ambulante na OŠ Grm se je upokojil tudi koncesionar Krešimir Uršić, ki je delal v ambulanti na Šmarješki cesti 4, novomeški zdravstveni dom pa je po soglasju občinskega sveta razpisal novi koncesiji. Izvedeli smo, da naj bi na OŠ Grm novi koncesionar ali koncesionarka začela delati po novem letu, do tedaj pa se lahko starši obrnejo na zobozdravnici: Tanjo Rihtar v ZD Novo mesto (ob ponedeljkih in torkih med 7.30 in 8.30) ali Stanko Drenik na OŠ Bršljin (ob sredah in četrtkih od 7.30 do 8.30).

L. M.