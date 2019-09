Borba na meji Piklju, Fink zaradi klanca drugi

Gabrje - Gorjanci so danes doživeli prvo dirko gorskih kolesarjev, ki so se na progah Greben, Trdinka in Ciklama pomerili v treh etapah v disciplini enduro. Nekoliko presenetljivo je tekmo dobil Aljaž Pikelj iz Dola pri Hrastniku, ki je za sedem sekund premagal domačega favorita Marka Finka iz Športnokulturnega društva Pank Kura iz Dolenjskih Toplic, ki mu ni uspelo unovčiti bogatih izkušenj, ki jih je nabiral celo na tekmah svetovnega pokala, a ga je mlajši in lažji tekmec prehitel v drugi etapi, v kateri so morali tekmovalci kar lep del proge voziti v klanec. Marko je prvo in tretjo etapo suvereno dobil, v drugi pa je za Pikljem zaostal kar za 16 sekund. Tretje mesto je zasedel Aleksandar Vondraček iz hrvaškega biciklističnega kluba Opušteno.

Omenjeni trije so zmagali tudi v kategoriji elite, v kateri je nastopilo osemnajst kolesarjev. Med amaterji je bil najhitrejši domačin iz Novega mesta Nejc Breščak, član novomeškega kluba Zverinice, ki je tekmovanje pod vodstvom Marjana Zvera tudi organiziralo ter zgradilo tudi vse tri proge in zanje in za tekmovanje pridobilo številna soglasja in dovoljenja. Drugo mesto med amaterji je zasedel Aleš Padaršič, tretje pa Ivan Bizjak.

Tekmovanje ni minilo niti brez damske udeležbe. Nežnejši spol je častno zastopala Eva Palka iz Novega mesta. Čeprav je še osnovnošolka, ki ji starši ne dovolijo ukvarjati se z motokrosom, in je nastopila s sposojenim kolesom, v absolutnem vrstnem redu ni osvojila zadnjega mesta.

Prireditelji so poskrbeli tudi za nekoliko starejše tekmovalce, za katere so razpisali kategorijo ateti, v kateri je mlajši premagal starejšega - zmagal je Uroš Ogris iz Kranja pred članom Zverinic Novomeščanom Marjanom Grahom, nekdaj najboljšim slovenskim jadralnim padalcem.

Kolesarsko društvo Zverinice je dirko pripravilo v tesnem sodelovanju s Krajevno skupnostjo Gabrje in tamkajšnjo lovsko družino pa tudi mestno občino Novo mesto, na ogled dirke in zaključka pa so povabili tudi vse domačine, ki so se tudi dobro odzvali in se jih je kar nekaj sprehodilo ob progi in si ogledalo tekmovalce na delu.

