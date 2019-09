Dobova v gosteh, Ribničani Velenjčane

29.9.2019 | 23:00

Ribničani so se spet veselili. (Foto: I. V./arhiv DL)

Dobova - Sinoči so bile odigrane zadnje tekme četrtega kroga državnega prvenstva v rokometu v ligi NLB, kjer sta naša predstavnika Riko Ribnica in Dobova dosegla nekoliko nepričakovani zmagi. Ribničani so namreč doma ugnali Velenjčane in tako znova opozorili na cilj, ki se jim je lani po izvrstnem začetku sezone na koncu izmaknil - uvrstitev na drugo mesto. Dobovčani pa so po štirih krogih uvrščeni na nepričakovano a še kako zasluženo visoko tretje mesto, saj na gostovanju v Slovenj Gradcu domačinom niso dovolili osvojiti prve točke v sezoni, ki so ji jo Korošci tako želeli.

Slovenj Gradec 2011 : Dobova 35:40 (17:19)

Slovenj Gradec: Cvetko 12, Gledža 3, Bulović 2, Banfro 1, Lampret 1, An. Jankovski, Pajt 11 (2), Kresnik, Šiljeg 1, Lesjak 1, Jagodič, Veršovnik, Tajnik 1, Štumpfl 2, Al. Jankovski, Ošlovnik, Soldo.

Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 2, Dular, Gerjovič, Markušić 8, Kovacs, Jezernik 8, Humek, Bura 3, Jazbec, Lončar 8 (4), Krnc, Kunst 1, Florjančič 3, Sintič 6, Mladković 1.

Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 2011 2 (2), Dobova 5 (5).

Izključitve: Slovenj Gradec 2011 16, Dobova 10 minut.

Riko Ribnica : Gorenje Velenje 28:27 (15:13)

Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 3, Horvat 3, Vujačić 2, Žagar 1, Knavs 2, Ilc, Ranisavljević, Pahulje, Lešek, B. Nosan 5 (3), Klarič, M. Nosan 2, Cimerman 3, Pucelj 6 (4), Tomšič 1.

Gorenje Velenje: Taletović, Husejnović, Celminš, Mazej, Tajnik 5 (5), Matanović 2, Levc, Šol 3, Huseljić 2, Starc, Miklavčič 1, Drobež, Verdinek 6 (1), M. Kavčič 4, A. Kavčič 2, Okleščen 1.

Sedemmetrovke: Riko Ribnica 7 (7), Gorenje Velenje 8 (6).

Izključitve: Riko Ribnica 14, Gorenje Velenje 10 minut.

Rdeči karton: Levc (58.).

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 8, 2. Riko Ribnica 8, 3. Dobova 6, 4. Koper 5, 5. Trimo Trebnje 5, 6. Urbanscape Loka 4, 7. Jeruzalem Ormož 3, 8. Butan Plini Izola 3, 9. Maribor Branik 2, 10. Gorenje Velenje 2, 11. Krka 2, 12. Slovenj Gradec 0.