Goreli odpadki in avto

30.9.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.54 uri so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem grmu, kjer je gorelo osebno vozilo in odpadni material. Gasilci so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod Želebej;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, izvod Hrib - Zabrezje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HE LUKNA.

Nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 10:00 na območju TP Trstenik in TP Brinje;

- med 8:00 in 13:30 na območju TP Šentrupert, Ravnik, Apnenik, Škrljevo vas, Škrljevo, Okrog;

- med 8:00 in 14:00 na območju TP ČISTILNA MIRNA izvod PAPEŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Pesje med 6:30 in 7:00 uro in med 10:30 in 11:00 uro, na območju TP Dolenja vas, Glake, Dolenja vas A.P.: med 7:00 in 10:30 uro in na območju TP Libna med 12:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Bukošek Laze in Bukošek Gabernica med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.