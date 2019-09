Poučevanja o gobah nikoli dovolj

30.9.2019 | 08:25

Obiskovalci predavanja o gobah so v Beli Cerkvi z veseljem prisluhnili determinatorju Mitji Novaku (na levi).

Bela Cerkev - Gobarsko društvo Novo mesto se je v okviru Večgeneracijskega centra Skupaj odzvalo vabilu TIC-a ter v Hiši žive dediščine pred dnevi pripravilo predstavitev svojega društva.

Rdeča nit je bilo predavanje o gobah, za kar je poskrbel eden od osmih determinatorjev v društvu Mitja Novak, izkušen gobar, ki se z določevanjem ukvarja že četrt stoletja. Člani društva, pa tudi obiskovalci, so namreč s seboj prinesli različne gobe, ki so jih razstavili, Novak pa jih je učil, kako jih prepoznati glede na užitnost, strupenost in zdravilnost. Zastavili so mu marsikatero vprašanje, saj je gob res ogromno vrst.

»Osveščanje ljudi je ena od naših glavnih nalog v društvu, čeprav Slovenci poznajo več gob, kot si mislimo. A to ni nikoli dokončano delo, kar naprej se je treba učiti,« pove Mitja Novak, ki pravi, da se radi odzovejo na povabila upokojenskih in drugih društev ter šol in vrtcev ter pridejo predavat. Vrsto let dobro sodelujejo z grmsko kmetijsko šolo iz Novega mesta, žal pa opažajo, da jih vedno manj vabijo v šole.

»Očitno so znanje o gobarstvu šole črtale s programov, kar je škoda,« pove Novak in doda še, da žal opažajo tudi drastično poslabšanje kulture nabiranja gob. Mnogi jih kljub zakonskim omejitvam nabirajo ogromne količine, trgajo zaščitene gobe, itd. Društvo, ki v našem koncu deluje že več kot štiri desetletja, bo torej pri tovrstni vzgoji imelo še veliko dela.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija