Brezplačna vodena vodna vadba za starejše

30.9.2019 | 10:45

Vadena vadba za starejše bo potekala med 7. oktobrom in 18. decembrom. Na fotografiji utrinek iz lanskega leta. (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Zaradi izkazanega velikega interesa občank in občanov za vadbo v vodi v letu 2018, brežiška občina tudi letos nadaljuje z organizacijo brezplačnih vodenih vodnih vadb za starejše, so sporočili iz občinske uprave.

Vodena vadba v vodi za starejše, skupinski plavalni tečaj in prikaz osnov tehnike samoreševanja iz vode bo potekala med 7. oktobrom in 18. decembrom ob ponedeljkih in sredah v Termah Paradiso Dobova, in sicer v štirih skupinah. »Prednost vključitve bodo imeli starejši občanke in občani, starih nad 65 let, občine Brežice, ki se do sedaj še niso udeležili brezplačnih vodenih vodnih vadb. V primeru večjega števila prijavljenih iz bolj oddaljenih krajev (Bizeljsko in Cerklje ob Krki), bo Občina Brežice zagotovila tudi organiziran prevoz v Dobovo,« so navedli v sporočilu za javnost.

Prijavnice so na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Brežice, rok za prijavo na vodne vadbe pa je do petka, 4. oktobra.

M. Ž.