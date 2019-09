Po trčenju motorista odbilo še v drevo

30.9.2019 | 12:00

Foto: Arhiv DL

Novomeški policisti so bili v soboto po 12. uri obveščeni o nesreči na gozdni cesti pri Velikem Podljubnu. Ugotovili so, da je 18-letni voznik kros motorja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 38-letni voznik. Hudo poškodovanega motorista, ki ga je po trčenju odbilo v drevo, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Povzročiteljica nesreče na avtocesti pod vplivom alkohola

O prometni nesreči na avtocesti med Smednikom in Krškim so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 17. uri. Ugotovili so, da je 46-letna voznica osebnega avtomobila izgubila oblast nad vozilom in trčila v naletni varnostni meh. Vozilo je odbilo preko vozišča, kjer je trčila v varnostno ograjo. Povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,61 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana vozila neregistriran avto

Policisti PP Krško so v petek nekaj pred 13. uro v Dovškem ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 44-letna kršiteljica, ki je vozila neregistriran avtomobil, je imela v litru izdihanega zraka 1,35 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Iztočil gorivo

Na delovišču v Srebrničah je med četrtkom in petkom nekdo iz rezervoarjev treh delovnih strojev iztočil okoli 200 litrov goriva.

Ob kolo z motorjem

S parkirišča na Černelčevi cesti v Brežicah je med petkom in soboto neznanec odpeljal kolo z motorjem znamke Gilera runner bele barve, registrskih oznak KK NR-86.

Vloma v hiše

V okolici Sevnice je v soboto nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo ter našel in odnesel denar.

Prav tako v soboto je bila tarča vlomilca hiša v Globokem na območju Brežic. Neznanec je v hišo vlomil skozi pritlično okno, a po prvih ugotovitvah ni odnesel ničesar.

Poškodoval športni objekt

V noči na nedeljo je pri športnem objektu v Krškem nekdo poškodoval podlago iz gume, zaščito razsvetljave, fasado in reklamni pano. Policisti PP Krško okoliščine poškodovanja še preiskujejo.

Skrivali so se na podvozju vagonov

Policisti PMP Dobova so v noči na nedeljo med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo na podvozju dveh vagonov našli skrite štiri državljane Indije in državljane Pakistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V nedeljo pa so nekaj po 9. uri v enem izmed tovornih vagonom, ki je prevažal glino, našli še tri državljane Sirije, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Med vikendom prijeli 44 tujcev

Med petkom in ponedeljkom so policisti Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Lokev, Orehovice, Žvirč, Hrasta pri Vinici in Dobrave (Brežice) izsledili in prijeli 44 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 29 državljani Pakistana, 12 državljani Afganistana, dvema državljanoma Indije in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

Gorelo več bal slame

Novomeški policisti so bili v soboto zvečer nekaj pred 22.30 obveščeni o požaru v kraju Hudo, kjer je gorelo več bal slame. Požar so gasilci omejili in pogasili, okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara pa policisti še preiskujejo.

M. Ž.