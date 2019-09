Zemljišča v Podbrezniku bi kupila občina

30.9.2019 | 13:00

Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto (Foto: M. M.)

Novo mesto - Pred četrtkovo občinsko sejo je novomeški župan Gregor Macedoni na današnji novinarski konferenci med drugim napovedal sprejemanje dvoletnega občinskega proračuna, ki za prihodnje leto predvideva 50,5 milijona in za leto 2021 49 milijonov evrov prihodkov. »Oba sta zelo investicijsko naravnava, za naložbe načrtujemo slabo polovico oz. 23 milijonov evrov v prihodnjem letu,« je rekel župan in med prioritetami naštel ukrepe trajnostne mobilnosti, urbano prenovo prostora oz. prenovo Rozmanove in Prešernovega trga, stanovanja na Glavnem trgu ..., ostale projekte krajevnih skupnosti idr.

»Proračuna sta še vedno tako zastavljena, da zmanjšujemo zadolževanje,« je še dodal. Letos občinski dolg znaša 7,1 milijona evrov, prihodnje leto naj bi bil visok 4,2 in v letu 2021 3,1 milijona evrov, medtem ko je po županovih besedah konec leta 2014 znašal 12 milijonov.

Z dnevnega reda prihajajoče seje, prve po poletnih počitnicah, je izpostavil še spreminjanje ustanovnih aktov Dolenjskih lekarn in pa, v kolikor bo občinski svet potrdil tako proračun kot načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine, nakup zemljišč v Podbrezniku za 1,9 milijona evrov. Gre za zemljišča podjetja IMOS v stečaju, ki jih je na dražbi kupila DUTB, občina pa ima zanje predkupno pravico. Po županovih besedah bo imel kupec pravico uveljavljati terjatve do občine v višini 850.000 evrov, tako da bo končna kupnina s strani občine nižja. »V našem interesu je, da se to območje komunalno uredi in opremi, da zagotovimo pogoje za gradnjo stanovanjskih objektov in razvoj podjetništva, saj vemo, da je povpraševanje po stanovanjih večje od trenutne ponudbe.«

Macedoni je danes predstavil še ostale aktualne projekte, o čemer bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.