Pot suverenosti

30.9.2019 | 15:15

Anica Butkovič in Silvo Klemenčič sta podpisala listino o prijateljstvu. (Foto: M. L.)

Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece je sodelovala v spremljevalnem sporedu ob odprtju poti. (Foto: M. L.)

Na Pot suverenosti se je podal tudi predsednik Društva Pleteršnikova domačija Pišece Martin Dušič (desno). (Foto: M. L.)

Pišece - V Pišecah so nedavno slovesno odprli Pot suverenosti. Pišece, za katero je dal pobudo Gorniški klub dr. Henrik Tuma, s katerim je sodelovalo Turistično društvo Pišece. Pot posvečajo slovenskemu denarju, tolarju, in slovenskemu jeziku. Zato so jo z njo povezali Pišece z rojstno hišo jezikoslovca Maksa Pleteršnika in spomenik slovenskemu tolarju na Velikem vrhu, najvišji točki Orlice.

Na slovesnosti ob odprtju v Pišecah so zbrane nagovorili David Križman, ki je tudi povezoval spored, predsednica Turističnega društva Pišece Anica Butkovič, predstavnika Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma predsednik Silvo Klemenčič in član Franc Zabukovšek, predsednik Društva Pleteršnikova domačija Pišece Martin Dušič, predsednica planinskega društva Brežice Anica Hribar. Govorniki so poudarili pomen jezika na obstoj naroda ter pomen lastnega denarja kot enega od simbolov samostojnosti države. Spomnili so, da je Planinsko društvo Brežice postavilo omenjeni spomenik slovenskemu tolarju. Hribarjeva je ob tem poudarila, da je na vsakoletnem pohod k spomeniku Tolarju vsakič veliko udeležencev.

Silvo Klemenčič in Anica Butkovič sta ob odprtju Poti suverenosti podpisala v imenu Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma in Turističnega društva Pišece podpisala listino o prijateljstvu.

Dogodek so pospremili z nastopom učenci Osnovne šola Maksa Plateršnika ter Ženski pevski zbor Orlica Pišece. Pot je blagoslovil pišečki župnik Gregor Majcen.

Slovesnost je bila pri Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece, kjer se pot začne, nedaleč stran, pri vaškem kozolcu, je prva postaja poti in tam so domačini izdatno pogostili udeležence.

Odprtja Poti suverenosti in pohoda na njej so se udeležili tudi člani društva Slovencev Sava iz Beograda.

Organizatorji so pripravili za udeležence slovesnosti, ki se niso odpravili na pohod, voden ogled Pišec.

M. L.

Galerija