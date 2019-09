Namesto industrije bo vrtec

30.9.2019 | 18:10

Pismo o nameri je podpisano. (Foto: Lapego)

Mirna - Potem ko so mirnski svetniki na zadnji občinski seji župana Dušana Skerbiša mandat pooblastili za podpis pisma o nameri s podjetjem Bartog, so omenjeno pismo za nakup zemljišča za ureditev vrtca, knjižnice in prostorov za glasbeno šolo župan ter direktorja podjetja Jasna Bartolj Kotar in Matej Umek tudi podpisali. Tako se tudi uradno začenjajo postopki za pridobitev nepremičnine, ki bo namenjena izvedbi javnih programov, so sporočili iz mirnske občine.

Podjetje Bartog je lastnik poslovnega kompleksa na Mirni (gre za nekdanji Prevent), ki ga je trebanjsko podjetje do selitve v logistični center v mirnopeško industrijsko cono uporabljalo za skladišče. Na delu kompleksa, velikem 5300 m2, želi občina Mirna obstoječi 2500 m2 velik objekt preurediti v vrtec s knjižnico in prostori za glasbeno šolo, ki ga bodo obkrožale zelene površine in igrala, poskrbeli bodo tudi za ustrezno prometno ureditev.

Skladno s podpisanim pismom o nameri bo občina zemljišče z objektom in vso projektno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem in projektom za izvedbo del, kupila za 549 tisoč evrov predvidoma v maju prihodnje leto, so navedli v sporočilu za javnost.

3D vizualizacija prenovljenega objekta (Vir: Občina Mirna)

Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš je ob podpisu dejal: »Lahko rečemo, da kupujemo objekt v tretji gradbeni fazi. Želimo si, da bi za naložbo našli vire sofinanciranja. Sicer pa še enkrat hvala podjetju Bartog, da nam je stopilo naproti, da bomo skupaj nekdanje industrijsko-skladiščno območje preuredili v območje centralnih dejavnosti.«

Lastnik bo gradbeno dovoljenje pridobil do konca aprila 2020, saj je v sklopu prodajnih aktivnosti že pripravil osnutke in zasnove ureditve območja. Tako bo občina uredila prostore za vrtec, knjižnico in glasbeno šolo, lastnik pa bo zagotovil, da v neposredni bližini ne bo industrijske dejavnosti, ampak bo upravna stavba preurejena v poslovno-stanovanjski objekt, v katerem bodo v pritličju poslovni lokali in v nadstropju stanovanja, skladiščni prostori bodo preurejeni v trgovski center.

»Vsekakor smo zadovoljni, da je prišlo do dogovora. Ker izhajamo iz lokalnega okolja, smo veseli, da se prostor v središču Mirne uredi v največjo korist skupnosti, zato si bomo skupaj z županom prizadevali tudi v bodoče pritegniti investitorja za preostali del nepremičnine, da bo središče kraja zaživelo v novi celostni podobi,« je povedala Jasna Bartolj Kotar.

Občina Mirna bo denar za nakup nepremičnine s projektno dokumentacijo, ki omogoča takojšnjo izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca del, zagotovila v proračunu za leto 2020, z deli na terenu pa najverjetneje počakala na leto 2021, ko naj bi resorno ministrstvo pripravilo tudi razpis za sofinanciranje izgradnje oziroma obnove vrtcev. Skupaj naj bi po trenutni oceni naložba v nov osemoddelčni vrtec, vključno z nakupom nepremičnine, stala nekaj manj kot dva milijona evrov, so še sporočili iz mirnske občine.

M. Ž.