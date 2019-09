Poslovil se je Ciril Metod Pungartnik

30.9.2019 | 20:00

Ciril Metod Pungartnik (Vir: Občina Trebnje)

Trebnje - Z Občine Trebnje so sporočili, da je umrl nekdanji poslanec, župan in častni občan Občine Trebnje Ciril Metod Pungartnik.

Ciril Metod Pungarnik se je rodil 24. 6. 1936 v Trebnjem. Kot so zapisali na občinski spletni strani, je bila njegova prva zaposlitev v industriji, nekaj časa je bil učitelj tehničnega pouka, v poznih 60. letih pa je nastopil delo načelnika za gospodarstvo v občinski upravi. V tem času je bila njegova odločilna vloga pri poimenovanju ulic v Trebnjem. Vztrajal je, da se ulice in trgi poimenujejo po znanih trebanjskih rojakih. V tistem času je bil poimenovan tudi trg po Frideriku Baragi. 17 let je uspešno vodil podjetje Akripol, hkrati pa se je nepoklicno udejstvoval pri delu v takratnih samoupravnih interesnih skupnostih. Njegovo najljubše področje je bilo komunalno-cestno področje. Prav ti časi in njegov posluh, da sta voda in ustrezna cestna povezava pogoj, da so ljudje pripravljeni ostati doma, so prinesli vodovode in asfaltirane ceste v domala vse vasi takratne občine, ki je štela 220 naselij in preko 50 zaselkov. Z demokratičnimi spremembami v začetku devetdesetih let je bil izvoljen za predsednika takratne tridomne občinske skupščine, kasneje pa je bil izvoljen za prvega župana Občine Trebnje v samostojni državi Sloveniji. V letih 1998 do 2002 je bil poslanec slovenskega parlamenta, lata 2004 pa je bil na nadomestnih volitvah ponovno izvoljen za župana. En mandat je bil tudi občinski svetnik.

Z Občine Trebnje njegovi družini, svojcem in bližnjim izrekajo iskreno sožalje.

Pogreb bo v četrtek, 3. oktobra 2019, ob 17. uri na pokopališču Trebnje. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

B. B.