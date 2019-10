V petek zvečer

1.10.2019 | 08:05

Novo mesto - V petek, 4. oktobra, se bo od 18. ure dalje v Športni dvorani Marof v Novem mestu zgodil pop-rock koncert kot ga še ni bilo. Prvič bomo lahko skupaj slišali jagodni izbor novomeškega in dolenjskega novega vala, najboljše avtorske glasbe, ki v zadnjih letih kroji podobo slovenske glasbene krajine.

Že od 70-ih let je z legendarno skupino Rudolfovo začela nastajati novomeška glasbena scena, ki je v zadnjih petih desetletjih Novemu mestu dajala poseben utrip in lastno glasbeno identiteto. V mestu in okolici nastaja popularna glasba, ki je s svojimi melodijami in besedili značilno lokalna, pa vendar zavidljivo globalna in v zadnjem času izrazno »trendseterska«. Prodorni avtorji in njihove skupine delujejo sveže, inovativno in produkcijsko dovršeno.

V petek zvečer bomo kar na dveh odrih slišali legendarne in nove zasedbe, v prav posebni sceni in zvoku. Nastopili bodo Dan D, DMP, Mrfy, Generator, El Kachon, Tretji kanu, Generacija Rudolfovo, Bort Ross, Špela Cesar, Jernej Zoran & Nina Radkovič, Plateau in zbor Pomlad feat. Jagodni izbor. V petek zvečer bodo v zraku »prepovedane misli«, letali bodo »nadzvočni konji«, »za hip« se bo rodil »astronavt«, odšel »domov v Novo mesto« in zaplesal »ples zagrnjenih zaves«.

Novo mesto je prestolnica slovenske popularne glasbe in V petek zvečer je edinstven dogodek, ki ga enostavno ne smete zamuditi.

Oglasno sporočilo