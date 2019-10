Domačijo DSO zdaj krasi še Anin vrt

1.10.2019 | 08:10

Direktorica DSO Novo mesto Milena Dular pred Aninim vrtom. Darovalka ni želela nastopiti pred mediji. (Foto: M. M.)

Zelišča za čajčke, zelenjava za kuharski krožek in rože za okrasitev doma. Anin vrt je dopolnil pestro dogajanje na domačiji doma.

Novo mesto - Domačijo, ki se nahaja tik za Domom starejših občanov Novo mesto, krasi še Anin vrt, ki so ga v sklopu praznovanja 40-letnice doma uradno namenu predali včeraj dopoldne. Kot je povedala direktorica doma Milena Dular, so po ureditvi meja s sosedom pridobili nekaj dodatnega zemljišča, kamor so zaradi izravnave terena nasuli še 200 kubičnih metrov zemlje in tako dobili prostor za vrt.

Ta se imenuje po njihovi stanovalki Ani Recelj Gole, tudi navdušeni vrtnarki, ki se rada zadržuje na domačiji DSO in je pred časom predlagala, da bi tam uredili še vrt, za katerega bi skrbeli stanovalci doma. Ne le to, za njegovo postavitev je tudi donirala potreben denar, po besedah direktorice pa je vse skupaj veljalo 18 tisočakov.

»Ogradili smo ga z leseno ograjo, notri pa so visoke grede, da so lažje dostopne našim stanovalcem, ki se vrta zelo veselijo. Vsi imamo korenine na kmetih oz. domačijah, kjer smo to z veseljem delali, tako da smo zdaj obogatili našo domačijo še s temi gredami, kjer bodo zasajena zelišča, zelenjava, rože ... iz zelišč bomo izdelovali čajčke, kremice ipd., zelenjavo pa bomo uporabili v kuharskih krožkih,« je še povedala Dularjeva.

DSO Novo mesto ima visoke grede že na oddelku za dementne osebe: »Vsaka stanovanjska skupina ima eno, torej skupaj štiri, in naši stanovalci jih radi obdelujejo in lepo vzdržujejo.« Kot je še povedala direktorica, se stanovalci radi zadržujejo na prostem, njihova domačija pa gostuje konjižka, ovce in kozice, petelina in kokoške, za vse živali pa redno skrbi stanovalec Jože Tramte.

Kot omenjeno, DSO Novo mesto obeležuje 40-letnico delovanja, danes pa so poleg Aninega vrta povečali še svojo rastočo knjigo. V novomeškem domu je 350 stanovalcev, osrednjo prireditev v počastitev jubileja pa načrtujejo za rojstni dan doma, tj. 10. januarja.

M. Martinović

