Z avtom s ceste in na streho

1.10.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.50 uri je na cesti Črmošnjice - Črnomelj pri Srednji vasi, občina Semič, osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, usmerjali promet do prihoda policistov, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom, vozilo postavili na kolesa in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. Poškodovano voznico in sopotnico so na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Javorovica v občini Šentjernej, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Simonič;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod ZG. Svržaki.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PODBORŠT na izvodu PROTI GOLOBINJEKU;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu PROTI CERKVI-LEVO OB CESTI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- od 8:00 do 14:00 na območju TP ČISTILNA MIRNA izvod PAPEŽ;

- od 8:00 do 12:00 pa na območju TP Srednje Laknice, Gorenje Laknice, Škovec, Škovec dolina, Vrh nad Mokronogom, Bajhovec in Srednje Laknice.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC na izvodu Črešnjevec Mala Lahinja;

- od 9:00 do 13:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. Zilje na izvodu Zilje.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.