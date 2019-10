Terme Čatež v polletju uspešno

1.10.2019 | 17:00

Terme Čatež (Foto: spletna stran Term Čatež, arhiv DL)

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju letos ustvarila 13,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček je porasel s 167.000 na okoli 621.000 evrov. Zabeležili so okoli štiri odstotke več obiskovalcev.

Dobiček iz poslovanja je porasel za 60 odstotkov na okoli 619.000 evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) pa za 24 odstotkov na 748.000 evrov, kaže poročilo, objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Družba je v šestmesečju zabeležila 281.042 prenočitev in, skupaj z enodnevnimi gosti, 394.841 kopalcev, kar je 4,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Izpostavili so »odličen junij, kjer smo beležili porast nočitev za 11 odstotkov in porast prodanih kopaliških vstopnic za kar 58 odstotkov«.

Skupina Terme Čatež, v kateri sta poleg matične družbe še družbi Del naložbe in Marina Portorož (slednjo bo prevzela družba MMNT, ki sta jo za prevzem marine ustanovila Adventura holding poslovneža Darka Klariča in družba Glen, ki je v lasti menedžerjev Lesnine pod vodstvom Bojana Papiča), je ustvarila 13,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Celotni čisti dobiček skupine je znašal okoli 917.000 evrov, kar je 19,6 odstotka manj kot v lanskem prvem polletju.

»Poudariti velja, da sta tako družba Terme Čatež kot Skupina Terme Čatež prvo polletje poslovnega leta 2019 zaključili izredno uspešno,« je zapisal generalni direktor term Bojan Petan.

Skupina Terme Čatež je turistični steber skupine DZS, ki je, kot je na spletnih straneh Ljubljanske borze ločeno objavila družba DZS, v prvem polletju ustvarila 39,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Skupina je imela 1,3 milijona evrov izgube, medtem ko je v enakem obdobju lani izguba znašala okoli 380.000 evrov.

Matično podjetje DZS je imelo 12,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čista izguba je znašala 2,6 milijona evrov, potem ko je bila v lanskih prvih šestih mesecih 1,5 milijona evrov.

V skupini DZS sta poleg turističnega stebra še založniško-medijski steber (divizija založništev družbe DZS in družba Dnevnik) in trgovski steber (divizija trgovine družbe DZS).

STA