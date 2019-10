Po prevračanju obstala v potoku

1.10.2019 | 09:50

Foto: Arhiv DL

Policisti PP Črnomelj so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči v Srednji vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 57-letna voznica izgubila oblast nad avtomobilom, zapeljala s ceste, se prevračala in z vozilom obstala v potoku. Lažje poškodovano voznico in 18-letno potnico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

"Napihalo" 19 voznikov

V sobotnih večernih urah so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Preizkus alkoholiziranosti so odredili 347 voznikom in ugotovili kar 19 kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Kršitelje so izločili iz prometa, jim odvzeli vozniška dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik, ki so ga ustavili v kraju Ajdovec, je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligram alkohola, v Sevnici pa je voznica, ki je v vozilu prevažala dva mladoletna otroka, imela v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola.

Skozi okno v hišo

V Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Na Tanči Gori je neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in nakit ter lastnika oškodoval za 500 evrov.

Prijeli 43 tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Tribuče, Oštrc, Dolenji Radenci, Bukošek in Rosalnice izsledili in prijeli 43 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 27 državljani Afganistana, sedmimi državljani Maroka, petimi državljani Pakistana, dvema državljanoma Alžirije, državljanom Sirije in državljanom Palestine še potekajo.

M. Ž.