Zbirno reciklažni center nekaj časa ne bo odprt

1.10.2019 | 12:10

Občani so se že navadili in odpadke pogosto odnesejo v ZRC v Šmalčji vasi. (Foto: L. M., arhiv DL)

Šentjernej - Ekološka družba Šentjernej obvešča prebivalce občine Šentjernej, da bo zaradi rekonstrukcije ceste v Šmalčji vasi dostop do Zbirno reciklažnega centra (ZRC) nekaj časa onemogočen in sicer: od četrtka 3. oktobra, do ponedeljka, 7. oktobra, ter naslednji teden v sredo 9. oktobra in v četrtek 10. oktobra.

V tem času bo cesta popolnoma zaprta, vse ostale dni pa bo zbiranje odpadkov potekalo po rednem delovnem času. Ekološka družba Šentjernej, ki upravlja s centrom, vse uporabnike ceste prosi za razumevanje.

ZRC, ki v šentjernejski občini deluje že preko deset let, ima pomembno vlogo na področju ekologije. Na centru zbirajo steklo, les, papir, karton in ostalo papirno embalažo, plastiko, odpadno elektroniko in belo tehniko, ki ne vsebujeta nevarnih snovi, kovine in kosovne odpadke. Ljudem tudi svetuje, kam z odpadki, ki jih ne sprejemajo. To so izrabljene avtomobilske gume, gradbeni material, baterije, akumulatorji, zdravil, barve, lepila, smole, pesticidi in ostali nevarni odpadki. Ni dneva, da ne bi ljudje kaj pripeljali, največ je kovine, lesa in mešanih komunalnih odpadkov.

Oddaja odpadkov, ki jih potem odpeljejo v predelavo, je za občane brezplačna.

L. Markelj