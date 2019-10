V Črnomlju ukradli denar za malega Krisa

1.10.2019 | 13:30

Škatla, v kateri so zbirali denar za malega Krisa. (Foto: FB Rozalije Gršič)

Črnomelj - Mali Kris je minule dni povezal vso Slovenijo. Za njegovo zdravljenje so zbirali prostovoljne prispevke tudi v sklopu dobrodelnega koncerta ob zaključku projekta Veselo v šolo, ki je bil minulo soboto v športni dvorani pri OŠ Mirana Jarca v Črnomlju. Težko si predstavljamo kakšen šok so doživeli prireditelji, pa verjetno tudi vsi, ki so sodelovali ali darovali, ko so videli oz. izvedeli, da so iz škatle izginili bankovci, ostali pa so samo kovanci.

Tako je na družbenem omrežju razočarano zapisala organizatorica dobrodelne akcije in zaključnega dogodka Rozalija Gršič. Vse skupaj je prijavila policiji.

»Kdor je bil/a tak junak da je 'ponesreči' si 'izposodil' denar iz te škatle, ga pozivam, da znesek nakaže na društvo Palčica. V škatli si pustil/a le kovance. Resnično upam, da te dobimo, kajti priče so, ki so vse to videle. Dragi kriminalisti, vse imate na pladnju in resnično upam, da boste ukrepali. Ta denar so zbirali otroci v sklopu dobrodelnega koncerta v soboto. Denar bi lahko bil včeraj na računu Palčice, vendar na žalost po vajini zaslugi ni. Vkrali ste denar od bolnega otroka in resnično upam, da vas doseže roka pravice. Ima Boga kad tad! Mali Junak Kris tebi in tvoji družini pa srečno,« je Gršičeva objavila na družabnem omrežju FB.

Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto, je potrdila, da so policisti Policijske postaje Črnomelj v nedeljo prejeli prijavo, ki se nanaša na domnevno tatvino denarja, in okoliščine še preverjajo.

M. Ž.