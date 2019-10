Grafika treh

1.10.2019 | 15:00

Janko Orač in Nataša Mirtič (Foto: Branko Babič)

Novo mesto - V mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine so sinoči odprli razstavo Grafika treh, s katero se javnosti predstavljajo trije vidnejši novomeški grafiki zadnjega obdobja Hamo Čavrk, Nataša Mirtič in Janko Orač.

Vsi so člani Društva likovnih umetnikov Dolenjske, na ogled pa so postavili svoja novejša dela, in sicer Čavrk z jedkanicami in akvatinto, Orač predvsem s kolagrafijami in Mirtičeva s kombinacijo jedkanice in akvatinte.

Kot je Nataša Mirtič povedala za STA, bi z razstavo radi spodbudili zanimanje za grafiko pri mlajših ustvarjalcih in opozorili na tradicijo novomeške grafike, ki se je začela z Božidarjem Jakcem in Vladimirjem Lamutom. Hkrati pa bi radi soočili svoja dela in med temi dosegli nekakšen pogovor.

Razstava si lahko ogledate do 1. novembra.

M. Ž.