Tudi Šarec ve, da je Krka drugačna zgodba

1.10.2019 | 17:35

Po RKC 4 je premierja Marjana Šarca in druge visoke goste popeljala direktorica upravljanja kakovosti dr. Mateja Vrečar. (Foto: Krka)

Novo mesto - Novomeška farmacevtska družba Krka je v svojem tovarniškem kompleksu v Ločni v torek slovesno odpira nov Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4), s katerim je praktično podvojila lastne razvojno-raziskovalne in analizne zmogljivosti.

S 55,6 milijona evrov vredno naložbo so pridobili nove kontrolno-analizne laboratorije ter prostore Farmacevtskega razvoja in Razvoja analitike. Gre za 8-etažni objekt (dobre tri etaže so pod zemljo) z 18.000 m2 uporabne površine. Uporabno dovoljenje so pridobili lani septembra, letos pa so do konca vgradili laboratorijsko, analizno in tehnološko opremo, ki omogoča poglobljeno raziskovalno delo v začetnih fazah razvoja.

Jože Colarič in Aleš Rotar (Foto: B. B.)

Pomembna pridobitev RKC 4 so tudi prostori pilotnega farmacevtskega razvoja, ki je namenjena izdelavi manjših serij zdravil, ki so namenjena za klinična testiranja in optimizacijo tehnologij pred prenosom proizvodnje v industrijsko merilo. »V generični industriji to ni v navadi in s takim obratom se Krka v resnici oddaljuje od konkurence,« je na novinarski konferenci pred otvoritvijo RKC 4 povedal član Krkine uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil dr. Aleš Rotar.

Okoli 4700 m2 so namenili dodatnim zmogljivostim za laboratorijsko testiranje kakovosti. V sodobno zasnovanih laboratorijih odprtega tipa z več kot 300 instrumenti in aparaturami so vpeljali lastne tehnične rešitve, s poudarkom na ergonomiji ter varnosti tako sodelavcev kot tudi okolja.

Novi laboratoriji (Foto: Krka)

Novi RKC 4 je z mostom povezan z RKC 3, ta pa z RKC 1. Z novim objektom so skoraj podvojili razvojne in kontrolno-analizne zmogljivosti ter pomembno nadgradili razvojno-raziskovalno dejavnost, ki je srce Krkinega vertikalno integriranega poslovnega modela. Ta se je v zadnjih letih izkazal za zelo uspešnega, saj ima, kot pravi predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, konkurenca v zadnjem letu in pol kar veliko težav z zagotavljanjem varnosti izdelkov. Na drugi strani je življenjska pot Krkinega izdelka – od razvoja, surovine, proizvodnje in zagotavljanja kakovosti – trdno v rokah novomeških farmacevtov, Krka pa je prav zaradi tega na nekaterih trgih edini ponudnik določenih zdravil. Tudi zaradi tega Colarič za letos napoveduje prodajo, ki bo večja od načrtovanih 1,375 milijarde evrov, in dobiček, ki bo bistveno večji od načrtovanih 172 milijonov evrov. Da so na dobri poti, priča podatek, da je skupina v polletju ustvarila 761,3 milijona evrov prihodkov in 139,9 milijona evrov čistega dobička.

Marjan Šarec ni skoparil s pohvalami na račun Krke. (Foto: Krka)

Delo in pomen Krke za lokalno okolje in celotno državo je v Novem mestu pohvalil tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki se je udeležil slovesnosti ob otvoritvi RKC 4. naložbo je označil za velik mejnik za novomeško družbo, ki se je vedno zavedala, da sta napredek in krepitev položaja na trgu možna le ob znatnem vlaganju v razvoj in raziskave. Pohvalil je tudi vizijo Krkinega vodstva, ki je v celotni zgodovini podjetja vedelo, da se hitrih dobičkov in rezultatov ne da kovati čez noč, ampak da je treba za vsak rezultat veliko vlagati in trdo garati. Pohvalil je tudi Krkino samostojnost in ob tem dejal, da se v državi sliši vse preveč tarnanja, češ, kaj vse bi morala dati država, občina ali kdo drug. »Krka je drugačna zgodba. Krka je celostno vpeta v okolje, v katerem živi in to okolje Novega mesta in okolice bi brez Krke živelo popolnoma drugače. Krka vlaga v infrastrukturo, Krka spodbuja športnike, Krka se zaveda, da je treba okolju tudi nekaj dati in potem ti tudi okolje vrača,« je poudaril.

»Kdor da, se mu vsaka stvar povrne trikratno in tudi to je dodana vrednost Krke. Ne samo stremljenje za dobičkom, ne samo gledanje, kaj bo kdo kje dal, ampak samostojnost in usmerjenost v prihodnost,« je izpostavil predsednik vlade in priznal, da vsakič, ko kdo omeni paradne konje slovenskega gospodarstva in ključne izvoznike, najprej pomisli na Krko.

Boris Blaić

Galerija