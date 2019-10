Gasilci, policisti in reševalci do onemoglega

2.10.2019 | 07:00

Včeraj ob 14.15 sta v Klemenčičevi ulici v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto ob prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprla vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trk pri Turjaku

Ob 13.29 sta trčili osebni vozili na cesti Škofljica–Turjak. Gasilci GB Ljubljana in PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem NMP Ljubljana pri iznosu poškodovane osebe iz vozila, ki so jo prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bodanes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE, izvod proti Grabrovcu.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE 1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Rovišče med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.