Škrabcu jubilejna medalja

2.10.2019 | 08:10

Janez Škrabec (Foto: M.L.S., arhiv DL)

Direktor podjetja Riko in častni konzul Belorusije v Sloveniji Janez Škrabec je včeraj prejel jubilejno medaljo ob 100. obletnici diplomatske službe v Belorusiji. Škrabec deluje kot integrator, ki povezuje gospodarske, podjetniške, kulturne in diplomatske dosežke okolij, v katerih deluje, Riko pa v Belorusiji izvaja pomembne investicijske projekte in kot podpornik zasleduje pomembne kulturne presežke.

Odlikovanje mu je podelila beloruska veleposlanica v Sloveniji Alena Kupčina, so sporočili iz Rika.

STA