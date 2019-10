Več denarja za Hrastulje, Bučko, hidravlične izboljšave …

Škocjanski občinski svetniki so sinoči znova zasedali.

Škocjan - Na sinočnji seji občinskega sveta, prvi po poletnih počitnicah, so svetniki med drugim sprejeli prvi rebalans proračuna za letošnje leto, saj je bilo treba uskladiti prihodke in odhodke. Skupni prihodki ostajajo enaki (6 milijonov 186 tisoč evrov), spremembe pa so na odhodkovnih strani. Odhodki so nekoliko višji, in sicer znašajo skoraj 7 milijonov 60 tisoč evrov. Kot je povedala direktorica občinske uprave Petra Pozderec, je proračun uravnotežen.

Jože Kapler in Petra Pozderec

Glavne razloge za rebalans je pojasnil župan Jože Kapler. Med njimi je izdelava projektov za novo stanovanjsko naselje Hrastulje 2, za kar so projekti izdelani, investicijo pa bodo izvajali v dveh fazah: ureditev ceste in komunalne infrastrukture znotraj naselja ter obnovo ceste od mosta do naselja Hrastulje 1 in Hrastulje 2. Potrebno je javno naročilo, a je občino presenetil visok projektantski predračun, ki je presegel razpoložljiva proračunska sredstva.

»To je osnova za postopek javnega naročila, bomo videli, kaj bo povedal trg, pričakujemo bistveno manjši znesek,« je dejala Pozderčeva in spomnila na primer izgradnje povezovalnega voda Dolnja Stara vas - Dobruška vas, kjer jim je znesek z 850 tisoč evrov uspelo znižati na 680 tisočakov. Župan Kapler je povedal, da je gradnja nove stanovanjske soseske pomembna, mlade družine bi rade kupile parcele, in obljubljali so jim, da se bo letos lahko začela izvedba.

Na Bučki dela dobro potekajo

Razlog za rebalans je tudi obnova regionalne ceste skozi Bučko z ureditvijo pločnikov in avtobusnih postajališč. Dela potekajo po celi trasi in zelo dobro napredujejo. Zemljišča za izvedbo projekta so vsa pridobljena, narejena je sprememba projekta in izvajalec del lahko nemoteno dela. »Sredstva za 2019 in 2020 so razdeljena, a tempo del je hitrejši in letos bo glavnina del zaključena, zaradi česar sem zelo zadovoljen,« je dejal župan.

Več denarja zahtevajo tudi hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Tu je občina Škocjan zaznala vrzeli med plačili gradbenih situacij in prilivi sredstev EU, kar bi pomenilo veliko finančno breme za občino. Zato so se obrnili na Komunalo Novo mesto, da se zadeve preverijo.

Jernej Muhič

Glavni koordinator za ta projekt Jernej Muhič je sinoči svetnikom pojasnil, da bo naložba dražja zaradi več izvedenih dodatnih del v okviru gradnje cevovodov in vodohranov, kar nekaj prilagoditev je bilo potrebnih tudi v njihovi občini, Škocjančani pa so bili predvsem veseli, da njihovi občini pripada še kar nekaj prilivov, ki so že prišli na Mestno občino Novo mesto, le ta jih še ni nakazala škocjanski občini. »Samo, da je denar prišel, ga bomo že dobili iz Novega mesta,« je dejal župan Kapler.

