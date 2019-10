Pri nasilnežu našli nezakonito orožje in nekaj konoplje

2.10.2019 | 10:30

Zaseženi naboji in

puška (Foto: PP Krško)

Policisti Policijske postaje Krško so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca nasilja v družini v okolici Krškega. Med hišno preiskavo so v sodelovanju z vodnikom službenega psa za specialistično uporabo PP VSP Novo mesto našli ter zasegli 57 nabojev in vojaško puško, za katero moški nima ustreznih dovoljenj. Našli in zasegli so tudi manjšo količino prepovedane konoplje. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper 43-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo

Pijan in še brez veljavne vozniške

Ponoči so policisti v Krškem ustavili voznika Audija in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 38-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil, a odnesel ničesar

V Orešju nad Sevnico je včeraj med 7. in 9. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Ob nakit

Med 18. in 21. uro pa je v okolici Šmarjete neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in lastnike oškodval za okoli 2400 evrov.

Skrivali so se med tovorom

Ponoči, nekaj pred 23. uro je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. V tovornem prostoru so našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 16 tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Črnomlja, Budganje vasi, Vitne vasi, Miklarjev, Obrežja, Doblič in Prekope izsledili in prijeli 16 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Maroka, štirimi državljani Bangladeša, državljanom Alžirije, državljanom Mjanmara in državljanom Pakistana še potekajo.

M. Ž.