Zagovornik ni zakoniti zastopnik otroka, je njegov glas!

2.10.2019 | 12:10

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in koordinatorica za območje Dolenjske, Bele Krajine in Posavja Sonja Molan (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je včeraj v Novem mestu s sodelavkami okoli 70 udeležencem, sodnikom, svetovalkam na centrih za socialno delo, policistom, učiteljicam in drugim predstavil pomen zagovorništva pri uveljavljanju največjih koristi otrok.

Vsi organi morajo skladno s Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki letos praznuje 30 let, slehernemu otroku zagotavljati takšno varstvo in skrb, kot sta potrebna za njegovo blaginjo, upoštevanje otrokove pravice in otrokove koristi kot temeljno vodilo. »V preteklosti smo bili nemalokrat priče situacijam, ko se je v številnih in pogosto tudi dolgotrajnih sodnih in upravnih postopkih in zadevah sprejemalo za otroka pomembne odločitve, ne da bi se ga vključilo. Otroka se ni slišalo, četudi je na različne načine opozarjal nase in poskušal izraziti svoje mnenje«, je poudaril varuh. Zato je Varuh človekovih pravic že pred 12 leti začel z zagovorništvom otrok, sprva je bil to projekt, s spremembo zakona o Varuhu leta 2017 pa je to postalo redna naloga.

»Do danes so bili zagovorniki postavljeni že več kot 700 otrokom, kar kaže, da je bil tak institut nujen za slovenski prostor,« je na novinarski konferenci pred dogodkom izpostavil Svetina in dodal, da tovrsten institut edinstven v evropskem prostoru in zgled dobre prakse.

Z včerajšnje predstavitve zagovorništva v Novem mestu (Foto: Varuh človekovih pravic)

Za promocijo dela varuha človekovih pravic na področju zagovorništvu po različnih regijah so se pri varuhu odločili, ker, kot je dejal Svetina, želimo ljudem in predvsem strokovni javnosti približati, kaj zagovorništvo je, na kakšen način se izvaja in kdo je lahko zagovornik, tako da lahko strokovna javnost sama izve kdaj vključiti zagovornike v proces odločanja. »Največkrat se tu srečujemo s sodišči, ločitvenimi postopki, ko se starša, ki sta, verjetno kot večina staršev verjela, da je njuna ljubezen večna, potem pa pride do trenutka, ko se razideta, in potem je otrok v tej vojni najmočnejše orožje in tisti, ki se mu njegove pravice največkrat kršene, ne sliši pa se njegov glas. Zato je zagovornik tisti, ki ga sliši in posreduje tudi da naprej,« je pojasnil in še posebej poudaril, da je »zagovorništvo glas otrok, ni pa zagovornik otrokov zakoniti zastopnik.

Letno 70 pobud

Na Varuha se s pobudo za postavitev zagovornika največkrat obrnejo starši ali zakoniti zastopniki, sledijo pa jim centri za socialno delo in sodišča. Letno dobi okoli 70 pobud.

»Ko Varuh na podlagi podane pobude presodi, da je ta utemeljena, steče zagovorništvo. Skupaj z varuhom se glede na otrokove potrebe izbere zanj najustreznejšega zagovornika iz te regije, lahko pa tudi iz drugega območja. Koordinator v sodelovanju z varuhom vodi in usmerja delo zagovornika, opravlja intervizijo, mentorstvo, organizira uvodno in zaključno srečanje s starši, skrbniki ali zakonitim zastopnikom ter tekom srečanj med zagovornikom in otrokom sodeluje s starši, zagovornik namreč v izogib raznim vplivom ne sodeluje s starši, razen v dogovoru za srečanje z otrokom,« je postopek pojasnila območna koordinatorica Sonja Molan in pridala, da je število srečanj odvisno od primera oziroma jih je potrebno prilagodili potrebi in reševanju problema.

»Pri svojem delu opažamo, da so se doslej posamezne institucije zelo pozno odločale za institut zagovorništva, oziroma takrat, ko so bile izčrpane že vse druge možnosti, zaradi česar otroci težje sodelujejo z zagovornikom. V korist otroka je, da dobi zagovornika čim prej, ko nastopi problem, ko so postopki v začetni fazi,« je poudarila Molanova.

Kako je na našem koncu Slovenije?

Na območju Dolenjske in Bele krajine ter Posavja je bilo od leta 2015 do danes obravnavanih le 13 primerov zagovorništva otrok, zagovornik pa je bil postavljen 23 otrokom. Od tega je bilo na območju Dolenjske in Bele krajine šest primerov, v njih so zagovornika postavili 12 otrokom v starosti od 5 do 16 let, ostali primeri so bili z območja Posavja, kjer bo varuh zagovorništvo še posebej predstavil.

Zagovorništvo otrok na tem območju trenutno opravlja pet zagovornikov, od tega sta dva z Dolenjske in Bele krajine. Zato je varuh človekovih pravic Peter Svetina vse zainteresirane pozval, da postanejo zagovorniki otrok. Od leta 2007 se jih je pri Varuhu izobrazilo že več kot 100, trenutno aktivnih pa 63. Pri Varuhu vsako leto pripravijo intenzivno izobraževanje, prijave pa zbirajo celo leto.

M. Ž.