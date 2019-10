Trst v Krško, Krško v Ljubljano

2.10.2019 | 15:00

Direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc (v sredini) je s sodelavcema Heleno Rožman in Žigo Kumpom predstavila letošnji jesenski program in delo zavoda v prvem polletju. (Foto: M. L.)

Krško - Zavod Kulturni dom Krško je danes predstavil novo gledališko sezono svojega odra. Razpisuje dva abonmaja za odrasle, Zelenega in Modrega, ter Rumeni abonma za otroke.

Zeleni in Modri prinašata štiri skupne predstave, Zelenemu so dodali komediji in Modremu drami. Z Rumenim napovedujejo šest predstav.

Mestni muzej Krško bo gostoval na Filozofski fakulteti v Ljubljani z razstavo Mihajlo Rostohar. Razstava, ki jo bodo odprli 8. oktobra, predstavlja krškega rojaka iz vasi Brege, soustanovitelja Univerze v Ljubljani in ustanovitelja oddelkov za psihologijo na filozofskih fakultetah Masarykove univerze v Brnu in Univerze v Ljubljani.

Na gradu Rajhenburg bodo 19. oktobra odprli likovno razstavo Sodobni tržaški umetniki, ki bo dala vpogled v ustvarjalnost najvidnejših tržaških umetnikov slovenskega rodu. Tako bodo na ogled dela, ki so jih ustvarili pokojna kiparka Bogomila Doljak ter slikarji Jasna Merkù, Sandi Renko, Deziderij Švara in Franko Vecchiet. Pobudnik razstave je Kulturno društvo za umetnost KONS iz Trsta, ki je ustvarjalnost svojih članov želelo predstaviti tudi v matični domovini.

Galerija Krško napoveduje med drugim razstavo vizualne umetnice srednje generacije Nataše Skušek z naslovom Postelja. Dogodke so predstavili na današnji konferenci za novinarje direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc, koordinator in organizator kulturnih programov Žiga Kump in Helena Rožman.

V zavodu Kulturni dom Krško se je v prvem polletju zvrstilo 454 dogodkov, kamor je prišlo skoraj 37.000 obiskovalcev, od teh so jih našteli nekaj več kot 25.000 v zavodovi enoti Kulturni dom Krško. Od vseh omenjenih dogodkov jih je 286 organiziral Kulturni dom Krško.

M. L.