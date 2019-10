Skupinski padec, Kump tretji

2.10.2019 | 20:15

Foto: Mario Stiehl

Novo mesto - Druga etapa dirke CRO Race se je zaključila v Zadru, vendar je dež preprečil, da bi kolesarji zares uživali v lepotah hrvaške obale. Etapo in tudi skupno vodstvo je dobil Eduard-Michael Grosu, Marko Kump je bil tretji, so sporočili iz kolesarskega kluba Adria Mobil.

183 kilometrov dolga etapa med Slunjem in Zadrom je bila v znamenju skupinskega padca v Zadru, v katerem pa se na srečo nihče ni resno poškodoval. Kolesarji Adrie Mobil so bili aktivni in so dobro branili včeraj osvojene majice, v samem zaključku pa je Grosu uspelo pobegniti in si privoziti toliko prednosti, da je suvereno zmagal. Marko Kump je bil drugi v šprintu glavnine in je osvojil skupno tretje mesto.

Športni direktor Branko Filip je po etapi povedal: "Današnja etapa se je odvijala po pričakovanjih. Od starta smo namenoma pustili beg in sami nadzirali položaj na dirki. Med dirko sem se povezal s WorldTour moštvi in jih vprašal, če bi pomagali z narekovanjem tempa, vendar se razen Astane ekipe niso odzvale na na mojo pobudo. Enkrat je z napadom poskusila ekipa Bahrain - Merida, vendar zaradi prešibkega vetra neuspešno. Etapo je zaznamoval skupinski padec v predmestju Zadra. Na tleh so bili tudi naši kolesarji Gašper Katrašnik, Dušan Rajović in Jani Brajkovič, vendar se ni nihče resneje poškodoval. V tehnično zahtevnem sprintu se Marko Kump ni najbolje znašel, a je vseeno zasedel odlično tretje mesto."

Marko Kump je Grosu prepustil prvo mesto v skupnem vrstnem redu, je pa zadržal modro majico vodilnega po točkah.