Poplava v muzeju

3.10.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.08 uri je na cesti v Hrvaškem Brodu, občina Šentjernej, tovorno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v most nad kanalom za odvajanje vode. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče in del goriva, ki je steklo v obcestni jarek zajezili, izčrpali in postavili pivnike.

Ob 17.41 je v ulici Drgančevje v Novem mestu meteorna voda zalivala prostore IMV muzeja. Gasilci GRC Novo mesto so očistili žlebove in preprečili nadaljnje zamakanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1 na izvodu Črnič-Plut.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS izvod Srednja vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 15.30 do 17.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 2, TP SEIDLOVA 3;

- od 15.30 do 17.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 1, TP SEIDLOVA 2;

- od 18.00 do 19.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAKČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2 2003.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2 na izvodu MASELJE PROTI IVANJI VASI in IVANJA VAS;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠMAVER na izvodu SVETINJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Rovišče danes med 8:30 in 14:00 uro, na območju TP Globoko rudnik, Sveta Barbara, Dedni vrh, Blatno 2, Sveti Jakob, Špičak, Suhadol in Suhadol Potok med 8:30 in 11:00 uro, na območju TP BREZJE izvod BREZJE pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.