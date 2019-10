Občani s traktorji nad betonske ovire

3.10.2019 | 09:10

Betonske ovire (na desni), ki so jih s traktorji s ceste umaknili jezni občani. In cesta je spet prevozna.

Obvozno cesto je občina uredila za čas gradnje skozi Dolenjo Staro vas.

Prihod z javne poti na Staro sejmišče, kjer si povečanega prometa ne želijo.

Šentjernej - Povod za odstop šentjernejskega župana Radka Luzarja so bili zapleti zaradi obvozne ceste, ki jo je občina poleti uredila zaradi gradnje kanalizacije skozi Dolenjo Staro vas in sicer še za sosednje vasi: Vovčkova vas, Lurd, Vrbovci, Ravkovnik.

A prav obvoz - zanj je z urejenim odvodnjavanjem občina odštela okrog 45 tisoč evrov! - je postal razlog za spor, saj so vaščani omenjenih vasi namesto te ceste raje izbrali bližnjico do Šentjerneja, to je ozko javno pot skozi naselje Staro sejmišče, po kateri so vozili od nekdaj. A prav obvoznica, ki predstavlja le malce daljšo pot do občinskega središča, je bila nekakšen kompromis med občani, ki so se povezali v sicer dve neuradni civilni iniciativi: Starega sejmišča in naštetih vasi. Prebivalci Starega sejmišča zaradi skrbi za varnost namreč niso pristali, da se obvoz med gradnjo v Dolenji Stari vasi začasno spelje od križišča za Vovčkovo vas do njih. Tamkajšnji krajani menijo, da bi bilo to za bivalno naselje s cono 30 km/h in zaradi obilice še novega prometa nevzdržno.

A ravno to se je zgodilo. Ljudje novih prometnih predpisov niso spoštovali. Problem je nastal, ko se je septembra kljub ureditvi obvoznice in urejeni signalizaciji promet iz teh vasi praktično v celoti »prelil« mimo njihovih domov po neprimerni cesti in križišču na Starem sejmišču in še bolj obremenil že tako preobremenjeno cesto skozi njihovo naselje, kjer žal skoraj nihče ne vozi 30 km/h.

Po njihovem pozivu in peticiji je občinska uprava občine Šentjernej izdala odločbo o zapori javne poti, kar pa je razburilo »drugo stran«, prebivalce vasi Lurd, Vrbovci, Vovčkova vas… Pri Starem sejmišču so prepovedali promet v obe smeri, razen za kolesarje, pešce in lastnike zemljišč, s strani Vovčkova vas pa so pri »bogcu« oz. Videtovem kozolcu postavili fizično pregrado (betonske bloke). Vse to je izvedlo občinsko javno podjetje EDŠ kot izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Ta nova pravila naj bi veljala le do konca opravljenih del v Dolenji Stari vasi.

A prišlo je do vandalizma, odstranjevanja betonskih ovir, in bližnjica je tudi sedaj prevozna, obvoznico, ki predstavlja le malce daljšo pot do občinskega središča, pa uporabljajo le redki.

Več o zapletih in stališčih obeh strani si preberite v novi številki Dolenjskega lista, kjer na mnenjskih straneh objavljamo tudi pismo župana Radka Luzarja s pojasnili za njegov odstop.



Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Šentjernejčan Glede na to, da v tiskani verziji DL piše, da se je po Starem sejmišču polivala gnojnica, bi človek lahko posumil, da za afero stoji agrarni lobi. Kdo stoji za tem lobijem? Kdo je imel v resnici interes rušiti župana??? Preglej samo prijavljene komentatorje