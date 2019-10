Sezono začeli z zmago

3.10.2019 | 08:10

Novomeški košarkarji so sinoči zanesljivo prišli do uvodnih dveh točk. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči doma v 1. krogu 1. SKL premagali Terme Olimia iz Podčetrtka z 91:60, novinca oziroma povratnika med elito. V prvem polčasu si je priigrala dovolj visoko prednost, da je lahko trener Simon Petrov v nadaljevanju enakomerno razdelil minutažo med igralce in ekipo pripravil tudi na start v ligi Aba, kjer jo v ponedeljek, 7. oktobra, v domači dvorani Leona Štuklja čaka moštvo FMP iz Srbije.

Novomeščani so dobili vse četrtine, glavno breme v napadu pa so nosili Glenn Miller Cosey s 23 točkami (8 podaj, 5 skokov, trojke 4:5, indeks 31), Dalibor Đapa (16 točk) in Gani Oladimeji Lawal (15 točk, 7 skokov). Pri gostih, ki so skok izgubili z 32:49 in zadeli le pet trojk iz 24 poskusov, je David Gabrovšek dosegel 17 točk, so na STA povzeli dogajanje na parketu.

Trener Krke Simon Petrov je po tekmi povedal:»Zadovoljivo smo opravili s prvo tekmo. Imeli smo tako dobre kot slabe trenutke, kar je normalno za prvo tekmo, saj se še lovim. Verjamem, da bomo na naslednjih tekma že boljši. Veseli me, da je bila dvorana kar precej polna in se zahvaljujem gledalcem za spodbudo. Upam, da bo tudi v naslednjih tekmah tako.«

Krka se bo v naslednjem krogu domačega prvenstva v sredo, 9. oktobra, v gosteh pomerila z aktualnim državnim prvakom v Kopru.

*Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 800, sodniki: Španič (Postojna), Krajnc (Limbuš), Mohorič (Velenje).

* Krka: Cosey 23 (3:3), Škedelj 11 (4:4), Đapa 16 (1:1), Fifolt 3 (1:2), Jošilo 10 (3:4), Lapornik 5 (1:1), Ramljak 4 (2:2), Lawal 15 (3:3), Osolnik 4 (2:2).

* Terme Olimia: Kosič 9, Strnad 11 (1:1), Švigelj 4 (2:2), G. Škorjanc 2, Milašinović 2 (2:2), Cerkovnik 13 (4:4), Gabrovšek 17 (4:4), Reberšak 2.

* Prosti meti: Krka 20:22, Terme Olimia 13:13.

* Met za tri točke: Krka 9:21 (Cosey 4, Đapa 3, Škedelj, Jošilo), Terme Olimia 5:24 (Strnad 2, Gabrovšek, Kosič, Cerkovnik).

* Osebne napake: Krka 20, Terme Olimia 23.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.