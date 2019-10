Prijeli pobegle prebežnike, mejo prestopili, kjer ni bilo panelne ograje

3.10.2019 | 10:00

Sinoči smo že poročali, da so policisti včeraj iskali več pobeglih prebežnikov na območju PP Črnomelj, iz PU Novo mesto pa so sporočili, da so jih našli do večernih ur. Okoli 11. ure sta namreč črnomaljska policista med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Novi Lipi opazila skupino oseb, za katere sta posumila, da so nezakonito prestopili državno mejo. Šest tujcev sta prijela in zadržala, po oceni pa naj bi se med 30 in 40 tujcev razbežalo. V iskanje prebežnikov se je vključilo več policistov, med njimi tudi iz Posebne policijske enote PU Novo mesto. Na širšem območju so do večernih ur izsledili in prijeli še 41 tujcev. Policijski postopki s 46 državljani Pakistana in državljanom Indije še niso zaključeni. Na podlagi zbranih podatkov iz razgovorov s tujci so ugotovili, da so mejo nezakonito prestopili na kraju, kjer ni postavljene panelne ograje.

Policisti pa so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Tribuče in Kapele izsledili in prijeli še tri državljane Iraka, dva državljana Palestine, dva državljana Sirije, državljana Indije in državljana Šrilanke. Policijski postopki s tujci še potekajo.

Afganistanec skrit na podvozju tovornjaka

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Policisti so med pregledom vozila na podvozju našli skritega državljana Afganistana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Pijana in še brez veljavne vozniške

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Šentrupertu v včerajšnjih popoldanskih urah ustavili dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola in nimata veljavnih vozniških dovoljenj. 72-letni voznik Hyundai elantra je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligramov alkohola, 44-letni voznik pa 1,53 miligramov alkohola. Obema so zasegli vozila in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

