Koliko otrok brez vrtca?

3.10.2019 | 17:25

Novo mesto - Vrtec Ciciban je za šolsko leto 2019/20 prejel 193 vlog, sprejeli so 159 otrok, na čakalni listi pa jih je ostalo 22 od skupno 34, ker so ostali ponujeno mesto v vrtcu zavrnili. »Za leto 2020/21 smo prejeli 11 vlog za vpis, od katerih smo sprejeli 10 otrok. Na čakalni listi je ena vloga,« so odgovorili iz Cicibana.

Vrtec Pedenjped je do začetka septembra prejel 255 vlog, sprejeli so jih 179. Do konca februarja 2020 je po njihovih podatkih na Centralni čakalni seznam uvrščenih 31 otrok.

Pri preostalih dveh javnih vrtcih, to sta vrtca pri osnovnih šolah Stopiče in Brusnice, so sprejeli skupaj 44 otrok. V Stopičah je prostor dobilo vseh 24 malčkov, za katere so dobili vloge, še šest jih bodo sprejeli med letom oz. do februarja 2020. V brusniški vrtec pa je prispelo 35 vlog za sprejem, vzeli so jih 20. 12 jih je ostalo na čakalni listi, trije pa so prostor našli v drugih novomeških vrtcih.

