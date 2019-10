Lions klub daroval bolnišnici

3.10.2019 | 11:00

Anita Mujakić, strokovna vodja pediatričnega oddelka, Anton Petrič iz Lions kluba Brežice, Sanja Radić Lugarić, predstojnica oddelka, in Jerneja Rožman, vzgojiteljica iz brežiškega Vrtca Mavrica (z leve). (Foto: arhiv bolnice Brežice)

Brežice - Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice je Lions klub Brežice ob tednu otroka podaril televizorje, ki so jih predali na nedavni slovesnosti.

»Kot že večkrat doslej, se je na prošnjo otroškega oddelka odzval Lions klub Brežice, ki je s čudovito gesto donacije ponovno pokazal svoje neprecenljivo poslanstvo. Otroške oči zasijejo, ko so zdrave, pomirjene in vesele. Ob dopoldanskih dejavnostih, ki jih otroci opravljajo pod vodstvom vzgojiteljice Jerneje Rožman iz Vrtca Mavrica Brežice, televizorji krajšajo večerne urice, ki jih otroci preživijo v bolnišnici,« so sporočili iz Splošne bolnišnice Brežice, ki se Lions klubu Brežice iskreno zahvaljuje za darilo.

M. L.