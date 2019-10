Župan odločitev svetnikov ne razume

3.10.2019 | 14:10

Po skoraj štirih mesecih so se znova sestali topliški občinski svetniki.

Župan Franc Vovk in direktorica občinske uprave mag. Nataša Šterk

Dolenjske Toplice - Svetniki občine Dolenjske Toplice so že na marčevski seji razpravljali o novih cenah programov vrtca Gumberk, vendar jih takrat niso potrdili. Na sinočnji seji je bil na dnevnem redu znova predlog o podražitvi vrtca, občinski svet pa je z desetimi glasovi proti, dva sta se pri glasovanju vzdržala, odločil, da cene programov predšolske vzgoje ostajajo nespremenjene.

Župan Franc Vovk je svetnikom nazorno in podkrepljeno s podatki predstavil razloge, zakaj se tokrat strinja s podražitvijo. »Mislim, da je prišel čas, da se cene spremenijo,« je povedal. Primerjava z nekaterimi ostalimi vrtci je pokazala, da ima le občina Mirna Peč cenejši program za prvo starostno obdobje, medtem ko za drugo starostno obdobje in za kombinirani oddelek najmanj plačujejo starši, ki imajo otroke v vrtcu Gumbek, je izpostavil. Kot je še dodal, se cene programov že dve leti niso spreminjale, medtem ko je v večini ostalih občin letos prišlo do podražitve.

Po njegovih izračunih predlog spremembe cene programov pomeni, da bi bila položnica ob upoštevanju predpostavke, da starši za vrtec v povprečju plačujejo 33 odst. od polne cene, za prvo starostno obdobje držaja za trinajst evrov, za drugo starostno obdobje za nekaj več kot osem evrov, za kombinirani oddelek pa okoli devet evrov. Samo za prvo starostno obdobje bi bila cena za okoli 1,70 evra višja od povprečja vrtcev, ki jih je župan vzel za primerjavo, medtem ko bi bila za drugo starostno obdobje in kombinirani oddelek še vedno pod povprečjem, je poudaril Vovk.

Po njegovih besedah so se stroški dela v vrtcu zaradi dviga plač in sprostitve napredovanj zaposlenih povečali. Če cene programov vrtca ostanejo nespremenjene se na koncu leta predvideva, da bo šola, pod okriljem katere je tudi vrtec, imela izgubo v višini okoli 18.000 evrov. Ravnateljica topliške šole Andreja Koščak je na seji poudarila, da so v zadnjih letih v vrtcu celo uspeli zmanjšati materialne stroške. A gledano v celoti, so vsi stroški večji od prihodkov, razliko pa so uspeli pokriti z lastnimi rezervami, kar pa v prihodnje ne bo več mogoče. Zato je potrebna sprememba cene programov.

Predlog podražitve so pod drobnogled vzeli tudi člani odbora za družbene dejavnosti. Predsednica odbora Mojca Šenica (SD) je dejala, da se je večina glasovanja vzdržala, sprejeli pa so tudi sklep, da o tem še dodatno razmislijo in predsednici sporočijo svojo odločitev. Kot je povedala, je bil eden od sedmih članov za spremembo cen, od enega člana ni dobila odgovora, ostali pa so bili proti. A kot je pojasnil župan, bo šlo v zapisnik pozitivno mnenje odbora, saj vzdržan glas pomeni, kot da se strinjaš.

Jože Muhič (SD) je v razpravi dejal, da je v dilemi, saj kot vidi, odbor za družbene dejavnosti, ki je pristojen za to področje, predloga ne podpira. Zato se je glasovanja vzdržal. Kar nekaj ostalih svetnikov pa je bilo mnenja, da cene ostanejo nespremenjene. Čeprav bo imel vrtec na koncu leta minus, vendarle ne gre za tako velik znesek, da ga občina, kot ustanoviteljica tega javnega zavoda, ne bi mogla pokriti. Kot že zapisano, deset svetnikov je glasovalo proti spremembi cene programov vrtca Gumbek, dva pa sta se vzdržala. Župan je po glasovanju dejal, da odločitev občinskega sveta sprejema, vendar jo ne razume.

Svetniki so na seji sicer podprli prvi letošnji rebalans proračuna, z sprejetim odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave pa so ohranili režijski obrat, za katerega je bilo predvideno, da se sicer ukine konec septembra.

Besedilo in fotografije: R. N.

