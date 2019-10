Odločno: Stop nasilju, Slovenija zbudi se

3.10.2019 | 12:00

V Kočevju so včeraj pripravili miroljuben shod s koncertom in z njim znova opozorili na povečan vandalizem v občini. (Foto: M. G.)

Kočevje - Dvajset pobalinov zadnje dve leti neusmiljeno brez bojazni seje strah ljudem na Kočevskem. Nič jih ne ustavi. Grožnje, pretepi, razbojništva, izsiljevanje, nadlegovanje, razgrajanje, dnevni vlomi v hiše, lope, garaže, kleti, avtomobile, kraje v trgovinah, na bencinskih servisih, gostilnah … je, tudi po policijskih poročilih sodeč, postala (skoraj) stalnica teh barabinov, lokalna oblast pa jih je zaradi objestnosti in brezobzirnosti poimenovala kar tolpe, ki delujejo po zahodnemu vzorcu.

Niti v rokah drži peščica mladcev romske etnične skupnosti, njihovim starejšim rojakom pa se pripisujejo druga nezakonska dejanja: črne gradnje, nelegalno bivanje na tujih površinah, cvetoča divja odlagališča, nelegalno kurjenje odpadnih materialov …

»Žal smo se pustili ustrahovati manjšini. A do kdaj in za kaj?« so na občinski seji v začetku prejšnjega meseca, ko je padla odločitev, da za zaščito varnosti in premoženje na pomoč pokličejo dodatne policijske enote, grmeli govorci. »Ko si enkrat pretepen, ko ti vlomijo v avtomobil ali bivalni prostor, se več ne počutiš varnega. Če pa ne moreš zaupati inštituciji, potem pridemo v brezvladje,« je Maksimilijan Vovk, ki je del Civilne iniciative Stop nasilju v Kočevju, opisal križe svojih prijateljev. In napovedal, da bodo v začetku oktobra, ko občina praznuje , s koncertom Stop nasilju v Kočevju, opozorili na nevzdržno nevarnost.

Kljub moči in vetru so organizatorji vztrajali, da je bil včerajšnji koncert (shod) na odprtem, okoli 700 zbranih pa je izpod dežnikov pritrdilo besedam tamkajšnjega župana dr. Vladimirja Prebiliča, ki ja na proslavi dan prej dejal : »Za tiste, ki želijo škodovati in vnašati nemir, med nami ni prostora! Med dobrimi glasbenimi vibracijami so zbrani odstirali svoje trpeče spomine na dogodke iz ulic, sprehajališč, trgovin, postaj.

»Policija je med nami, to se vidi. Ampak naj ta pomoč pomaga tudi nam, delavkam, ki delamo v prodajalnah, pekarnah. Vsakodnevno prejemamo grožnje, od tega ta nas zunaj čakajo po končani službi, do tega, da že vejo kje živiš, kam ti otrok v šolo hodi,« je izpoved ene izmed udeleženk shoda.

Ne le romska populacija, ki ji je očitno dovoljeno to početje, je govorila Monika, ki živi blizu od enega izmed teh naselij, graje je bila deležna tudi sodna in izvršilna oblast. Ti in takšni ljudje že vedo, do koder lahko segajo njihove lovke, oblast pa je do njih tolerantna, z izrečenimi nizkimi pogojnimi kaznimi in družbeno koristnim delom. »Brez trde roke ne bo šlo, to dobro vedo tudi (ti) naši občani,« je med nastopom kočevskih glasbenikov, ki so pozivali na mir in tolerantnost, Tone pritrdil Rajku.

V duhu sožitja, s poudarkom, da se v isti koše ne mečejo vsi Romi, ampak le peščica, je sicer ob povečani navzočnosti policije izzvenel koncertni dogodek, ki je nosil sporočilo, da je treba nagrmadene težave, ki niso od včeraj, reševati sistemsko, v sodelovanju varnostnih, sodnih in državnih javnih organov. Na občini, je še dodal Prebilič, bodo s sodelavci naredili vse, da se jim prisluhne in sprejme ustrezne ukrepe.

Policija bo s svojim okrepljenimi enotami iz Ljubljane še naprej ostala na Kočevskem, kjer se je število kaznih dejanj v zadnjemu mesecu prepolovilo, kako pa se bodo na klic lokalne skupnosti odzvali drugi državni veljaki, tudi inšpekcijske službe, bo pokazal čas.

»Kočevci po današnjem dogodku znova dokazujemo, kar so mnogi očitno spregledali, da ne živimo več v zaprtemu območju. Mislimo resno. Torej, Slovenija, dobro jutro, zbudi se,« je aplavz ob koncu shoda požel glasbenik Roman Zupančič.

Tekst in foto: M. Glavonjić