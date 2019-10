Okno in šmarnica

3.10.2019 | 13:00

Annemarie Culetto (levo) in Nada Novšak sta svečano odkrili informativni tabli na zelenem oknu Loga. (Foto: M. L.)

Branko Knez (levo) in Mirko Erjavec sta posadila trti. (Foto: M. L.)

Zapeli so Jurjevi pevci. (Foto: M. L.)

Log - Na Logu (pri Boštanju) so nedavno i z informativnima tablama opremil zeleno okno, ki so ga sicer postavili pred dvema letoma. Kot je povedala predstavnica pobudnikov postavitve okna in sedaj tabel Nada Novšak, je informativno tablo izdelal Zvone Virant. »Tabla je nastala s podporo Turističnega društva Boštanj, občine Sevnica in zavoda KŠTM Sevnica,« je pojasnila Annemarie Culetto, predsednica Turistične zveze občine Sevnica. Slovesno odkritje informativne table so z nastopom pospremili harmonikar Nejc Ganc in Jurjevi pevci. Novšakova je še dodala, da je okno na točki dobrega razgleda na nekatere krajevne posebnosti.

Na slovesnosti so tudi posadili dve vinski trti šmarnice. To delo so opravila Branko Knez in Mirko Erjavec.

M. L.

