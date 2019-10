Jubilejni 30. slovenski slavistični kongres

3.10.2019 | 15:30

Novo mesto - V Šolskem centru Novo mesto se je dopoldne začel tridnevni 30. Slovenski slavistični kongres, ki ga prirejata Zveza društev Slavistično društvo Slovenije in Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine. Naslovna tema letošnjega kongresa je Slovenski jezik in njegovi sosedje, v Novem mestu pa pričakujejo skupaj približno 150 udeležencev.

Predsednica Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine Jožica Jožef Beg je za STA povedala, da se bodo na vsakoletnem slavističnem kongresu zvrstila različna predavanja o jeziku, literaturi in kulturi s poudarkom slovenščine.

Na predavanjih in v sekcijah bodo obravnavali teme, kot so sosedski jeziki, pravopisno domačenje tujih lastnih imen, slovenska in neslovenska narečja v stiku, liriko slovenske moderne, svet Cankarjeve dramatike, razvoj in tipe pisav ter slovansko književnost v učnem načrtu predmeta slovenščina.

Med drugim bodo pripravili tudi več tematskih okroglih miz, in sicer o posodobitvi učnega načrta za predmet slovenščina v srednji šoli, slovenskem jeziku v visokem šolstvu ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani in slovenščini za tujce v slovenski javni šoli.

V soboto se bodo podali še na strokovno ekskurzijo na Reko, kjer si bodo v tamkajšnji Univerzitetni knjižnici ogledali razstavo o hrvaški glagolici, in v hrvaški Gorski kotar, kjer jim bodo predstavili slovenski jezik in kulturno stvarnost v Gorskem kotarju, je še povedala Jožica Jožef Beg.

M. Ž., STA