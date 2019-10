Konec tedna novomeški tekaški praznik

4.10.2019 | 08:10

Foto: I. Vidmar/arhiv DL

Novo mesto - Novo mesto bo konec tedna doživelo pravi tekaški praznik, drugi novomeški polmaraton, ki se bo z otrokom in mladini namenjenimi preizkušnjami začel jutri in svoj vrhunec dosegel s tekom na 21 km v nedeljo. Do torka se je na drugi novomeški polmaraton, prijavilo 955 udeležencev, od tega za osrednji tek 651 in za rekreativni tek na 6,5 km 293.

Prijavljeni tekači prihajajo iz dvanajstih držav, med njimi je tudi večina najboljših slovenskih tekmovalcev. Kot rečeno, se tudi letos program v soboto začenja z otroškimi teki, ki so uvrščeni tudi v program šolskih tekov učencev in dijakov novomeških osnovnih in srednjih šol. Prireditev bodo obogatili s pohodom, nordijsko hojo in prvič s kinološko športno disciplino – canicross, v kateri se bodo lastniki psov na progi ob reki Krki lahko pomerili skupaj svojimi štirinožnimi ljubljenčki.

Trasi nedeljskih osrednjih preizkušenj na 21 in 6,5 km ostajata enaki kot lani s 300-metrskim podaljškom po pentlji pri krožišču »tabletka«, kar je med uradnim merjenjem certificirala tudi mednarodna zveza za cestne teke, ki deluje pod okriljem krovne mednarodne atletske zveze (IAAF). Za neposredni televizijski prenos osrednjih tekaških preizkušenj bo ob produkcijski podpori dijakov in profesorjev Srednje elektro šole in tehnične gimnazije iz Šolskega centra Novo mesto poskrbel Šport TV.

Lanski zmagovalec domačin iz Mirne Peči Mitja Krevs se bo za morebitno drugo zmago med drugimi pomeril s Timotejem Bačanom, Rokom Puharjem, Primožem Porento, Janom Samido, Matevžem Cimermančičem in Miho Povšičem. Tudi med dekleti je svoj nastop že potrdila lanska zmagovalka Neja Kršinar, v Novo mesto prihaja tudi madžarska olimpijka Tünde Szabó.

I. V.