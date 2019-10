V gozdu izgubil zavest

Včeraj ob 17.34 uri je v gozdu pri Črnomlju občan izgubil zavest. Gasilci PGD Črnomelj so ga prenesli iz gozda do reševalnega vozila in pomagali reševalcem pri oskrbi. Reševalci NMP ZD Črnomelj so občana prepeljali do kraja pristanka helikopterja.

Ob 18.13 so reševalci NMP ZD Črnomelj zahtevali helikopterski prevoz obolele osebe. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in osvetlili kraj pristanka helikopterja. Dežurna ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske je pristala v Črnomlju. Občan je pred poletom helikopterja umrl.

Štirje ranjeni

Ob 16.12 sta na odseku ceste Sevnica-Tržišče v bližini naselja Gabrje, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Poškodovane so bile štiri osebe. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz avtomobila izvlekli ukleščeno osebo, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in preprečili nadaljnje iztekanje ter nudili pomoč policiji, vlečni službi in reševalcem pri oskrbi poškodovancev. Reševalci NMP Sevnica so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v UC SB Novo mesto in UC SB Brežice.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov vrh in višji predel Smolenje vasi v Mestni občini Novo mesto, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Brusnice potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VINJI VRH - Straža 1993.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA;

- od 10.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA;

- od 9.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod Skladišče KZ-Veselič.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP REPLJE, na izvodu REPLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP BREŽICE MAROF izvod MAROF ZAKŠEK danes med 8:30 in 12:00 uro, na območju TP KRMELJ LISCA izvod MONTAŽNE HIŠE pa med 8:30 in 14:00 uro.

