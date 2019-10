Burja skrajšala tretjo etapo

4.10.2019 | 08:50

Foto: Mario Stiehl, Boris Kačan / KL Photo

Zadar - Na kolesarski dirki po Hrvaški je včerajšnjo tretjo etapo od Okruga do Makarske dobil Kazahstanec Yevgeniy Gidich (Astana), drugi je bil v ciljnem sprintu najboljši Slovenec Grega Bole (Bahrain Merida). Etapo so sicer zaradi slabega vremena in premočnega vetra precej skrajšali, s 165 na samo 66 km, je poročala STA.

Gidič je v ciljnem sprintu prehitel Boleta, tretji je bil Avstralec Alexander Edmondson (Mitchelton Scott). Z etapno zmago je Gidič prevzel tudi skupno vodstvo na dirki. Drugi je Edmondson s šestimi sekundami zaostanka, gretji pa Bole z desetimi.

Tretjo etapo je od Slovencev v ospredju končal še Andi Bajc (Felbermayr - Simplon Wels) na devetem mestu, ki je skupno sedmi, na skupno 23. mestu pa je Domen Novak (Bahrain Merida).

Izmed kolesarjev Adrie Mobil je bil najboljši Radoslav Rogina, ki je na zadnjem vzponu držal stik z vodilnimi in prišel v cilj v času zmagovalca in včeraj osvojil 12. mesto, so zapisali na spletni strani KK Adria Mobil.

Športni direktor novomeškega kluba Branko Filip je po dirki povedal: »Današnja etapa je bila zelo stresna - za nas in za kolesarje. Po prekinitvi je sledil hud boj za etapno zmago. Vzpon pred zaključkom etape je poskrbel za prvo večjo selekcijo na dirki. Mi ostajamo le še z Radoslavom Rogino v igri za končni plasma, saj Marko Kump danes ni preživel zahtevnega finala.«

Današnja četrta etapa od Starigrad-Paklenice do Crikvenice je dolga 155 kilometrov.

M. Ž.