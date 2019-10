Če bi vsak občan dobil 580 evrov …

4.10.2019 | 10:10

Uroš Lubej je zaradi neodzivnosti občinske uprave na svetniška vprašanja in pobude predlagal, da seje včeraj ne bi bilo.

Župan Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič se na kritike konkretneje nista odzvala.

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji med drugim v prvi obravnavi potrdili predlog dvoletnega proračuna. Ta za leto 2020 predvideva 48,2 milijona evrov prihodkov in 50,6 milijona odhodkov, za leto kasneje pa 47,7 milijona evrov na prihodkovni ravni in 49,1 na odhodkovni.

Župan Gregor Macedoni je ob predstavitvi obeh ponovil, da sta investicijsko naravnana (v prihodnjem letu je 23 milijonov evrov predvidenih za naložbe), da je pravočasen sprejem pomemben zaradi pravočasnih razpisov, da med prioritetami ostajajo podpora gospodarstvu, socialnim programom itd. Med pomembnejšimi projekti je naštel nadaljevanje hidravličnih izboljšav, prizidek k OŠ Otočec, 2. fazo prenove mestnega jedra, stanovanjsko politiko (urejanje hiše na Glavnem trgu 2, nakup zemljišč v Podbrezniku, naložba s stanovanjskim skladom v naselje Brod-Drage), regionalne kolesarske povezave (Trebnje, Šmarješke Toplice, Straža, Krka - Žihovo selo in Novo mesto – Stopiče), prizidek h gasilskemu domu v Gabrju, prenova zadružnega doma na Uršnih selih, kjer bi tudi uredili stanovanja, brvi Irča vas ter Kandija-Loka, GC Cikava, nadaljevanje energetske prenove javnih stavb, bazen v olimpijskem centru v Češči vasi, prenove cest …

Med razpravo je Franci Bačar (SLS) pohvalil, da se občinska uprava ne »ukvarja le s centrom, ampak tudi drugimi deli občine« ter pripravlja načrt območij brez kanalizacijskega omrežja, po katerem bo znano, ali ga namerava zgraditi občina ali se bo to urejalo z izgradnjo malih čistilnih naprav, podoben dokument pa bi po njegovem potrebovali tudi za občinsko cestno omrežje. »Kljub slišanemu sem trdno prepričan, da je delež proračuna, namenjen za mehke vsebine, torej vlaganje v ljudi, še veliko premajhen,« je opozoril Adolf Zupan (DeSUS) in spomnil na pomen izgradnje varovanih stanovanj ter podporo društvom, ki rešujejo tegobe starejših občanov.

Z njim se je strinjala Maja Žunič Fabjančič (Solidarnost), ki je opozorila, da je v proračunih premalo denarja za programe socialnega in varstvenega programa, zaradi česar tukajšnja društva težje konkurirajo na državnih razpisih. »Gre za Škofijsko Karitas, Družinsko središče, Šent, Ozaro, Društvo paraplegikov, Društvo slepih in slabovidnih itn. V te programe je vključenih 15 tisoč uporabnikov in njihovih družin, zanje so programi brezplačni, javne službe teh programov ne zagotavljajo. Država sofinancira 80 odst. denarja, 20 odst. pa je odvisnih od lokalne skupnosti. Na razpisih je vse več vse bolj kakovostnih programov, torej se deleži na posamezno organizacijo znižujejo. Občina dejansko zdaj financira le še 10 odst., ostalo dobijo iz drugih virov, s tem pa društva izgubljajo na razpisih, saj dobijo manj točk. Prednost oz. več bi jih dobila, če bi občina prispevala teh 20 odst.« Po njenih besedah 11 nevladnih organizacij za 14 brezplačnih programov tako počrpa 900.000 evrov, za kar občina nameni »zgolj 100.000 in, če bi bilo tega več, bi lahko društva počrpala še več denarja«.

Alojz Kobe (GAS) je opomnil, da po njihovem prepričanju občina premalo denarja namenja za njene obvezne službe, kot so naložbe v infrastrukturo, preveč pa v nadstandardne projekte: »Za ceste damo 230.000 evrov, samo za vzdrževanje sistema GoNM pa več kot 300.000!« Med drugim je nasprotoval tudi nakupu zemljišč v Podbrezniku za slaba dva milijona evrov, saj da gre za »reševanje nasedlih tajkunskih projektov«. Alenka Muhič (ZZD) pa je predlagala, da bi iz predlogov proračuna odvzeli pooblastila, ki županu omogočajo prerazporeditve sredstev in odpiranje novih postavk: »Enaka pooblastila smo že dali ob sprejemanju rebalansa, in kaj je rezultat? V 60-milijonskem proračunu le 30-odstotna realizacija, pa ne morejo biti razlogi le v evropskih sredstvih. Marca smo sprejemali rebalans, vedele so se vse obveznosti iz leta 2018, do junija je bilo narejenih kar 68 prerazporeditev v treh mesecih. Mislim, da takšna pooblastila presegajo vse zakonske okvire, zato predlagam, da se ti členi iz samega odloka črtajo.«

»Lahko bi dali po 580 evrov vsakemu od 37.000 občanov. Kaj bi bilo? Kdo bi dal za javno razsvetljavo, kdo bi dal za krpanje lukenj na cesti, kdo za vrtce in kdo za material v šolah? Skratka, na koncu bi večina ugotovila, da dejansko dobijo več kot teh 580 evrov. Zakaj v proračunu ne gradimo doma starejših? Ker za to ne moremo dobiti nobenega denarja od drugod, zato gradimo regijske kolesarske povezave. To je resnica,« je odvrnil župan in na koncu je občinski svet v prvem branju potrdil oba dokumenta, občinska uprava pa se bo do drugega branja opredelila do vseh podanih pobud.

Peturna občinska seja, prva po poletnih počitnicah, se je začela precej burno, saj je Uroš Lubej (Solidarnost) predlagal, da seje sploh ne bi bilo, ker je občinska uprava z županom na čelu po njegovem »obstruirala delo občinskega sveta«, saj v dobrih treh mesecih ni odgovorila na njegova svetniška vprašanja. Ko predlog ni bil sprejet, je med razpravo o dnevnem redu podal devet predlogov za umik posamičnih točk, a tudi tu ni dobil zadostne podpore, prav tako se občinski svet ni strinjal s Kobetovim predlogom za umik glasovanja o nadomestni članici oz. predstavnici ustanovitelja v svetu zavoda Dolenjski muzej.

Tekst in foto: M. Martinović

